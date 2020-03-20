Вторая лига, группа Б. Если бы сезон возобновился завтра - оценка трансферов

До сих пор неясно, продлят ли дозаявочную кампанию в ПФЛ, в связи с пандемией и карантином. Однако уже сейчас можно сделать выводы, что трансферная деятельность команд юго-восточной зоны второй лиги может быть оценена весьма по-разному.

Как и в группе А, попытались проставить оценки по десятибальной шкале командам за их трансферную работу зимой 2020.

ВПК-Агро: стабильность и дальнейший прогресс

Помимо Егора Смирнова, который не был игроком основы, никто состав лидера группы не покинул. Пополнение же в виде пятерых игроков (из них четыре хавбека) выглядит внушительно для второй лиги. Попытается реанимировать свою карьеру в Магдалиновке Камиль Хучбаров, последнее появление которого в большом футболе датировано позапрошлым летом. Также стоит обратить внимание на переход Милесина из стана прямого конкурента, херсонского "Кристалла". Иван Тищенко, который имеет опыт выступлений в первой лиге за "Черкащину", также усилит команду Сергея Соловьева. (Оценка 10/10)

Кристалл: скромно, но со вкусом

Кроме Милесина, ушли вратари Курилко и Сидоренко, а также защитник Решетов и нападающий Апостолюк. Усилили херсонский коллектив экс-игрок горностаевского "Мира" Шестипалов, представители "Николаева" Барский и Семенина, а также молодой хавбек Артем Остроконь. "Кристалл" и в первых двух кругах удивлял результатом на фоне не самой лучшей комплектации и широкой заявки. Весной же команда усилилась и должна как минимум оставаться в группе лидеров до конца сезона. Однако все еще слабым местом выглядит вратарская позиция, где на момент публикации не было никого, помимо 21-летнего Ярослава Герасименко. Этот вратарь заканчивал осеннюю часть сезона в статусе основного и сумел не пропустить в четырех матчах кряду, но резервист и ему не помешал бы. (Оценка 8/10)

Альянс: ставка на опыт во всех линиях

С новичками липоводолинского "Альянса" широкая футбольная общественность имела возможность познакомиться в кубковом четвертьфинале с "Мариуполем" (2:4).

Константин Ярошенко уже даже открыл счет своим голами за клуб, а Валерий Рогозинский здорово отыграл на позиции левого защитника. Николай Агапов в тот вечер появился со скамейки и уже ни на что особо не повлиял. Помимо этого, "Альянс" подписал вратаря Ефанова и полузащитника Александра Лебеденко. Ушли из Сум Валерий Макаров и Андрей Анцибор, недовольные количеством игрового времени. (Оценка 10/10)

Горняк: с прицелом на будущее

Внушительную трансферную кампанию провели и в Кривом Роге, команда Геннадия Приходько теперь рассчитывает на вратаря Алексея Майбороду (экс "Черкащина"), защитников Евгения Кравчука и Назара Малиновского, а также хавбеков Александра Горвата, Вячеслава Рябова и Антона Литвина. Виктор Берко перешел из МФК "Николаев", чтобы добавить вариативности впереди. Также в заявке "Горняка" значатся молодые форварды Иван Козак и Евгений Николашин.

Среди ушедших следует отметить вратаря Виталия Онопко, полузащитника Сергея Цыбульского и Нерубенко с Прялкиным, которые решили подыскать себе другое место для продолжения карьеры. Но за трансферную работу стоит поставить команде максимальную оценку, прямо сейчас слабых позиций в составе просто не наблюдается. (Оценка 10/10)

Энергия: стали слабее, но есть надежда

На фоне вышеперечисленных команд "Энергия" смотрится слабо, но если вспомнить с каким трудом Олегу Федорчука удавалось наскрести игроков для состава в большинстве осенних матчей, можно сказать, что есть хоть какое-то усиление и это уже хорошо для Новой Каховки. Тем не менее, потери более весомые - защитник Дмитрий Сидоренко переехал в Краматорск, а Дмитрий Махнев избрал дальнейшим местом продолжения карьеры ровенский "Верес". Также не сыграют теперь за "Энергию" Максим Чеглов, Влад Вакулинский, Павел Черняев, Олег Ставничий и Роман Бочак. Из пополнения разве что персоны Вадима Россохатого и Вадима Тенжицкого вызывают отдельное внимание. Молодым Андрею Головко и Денису Шведу лишь предстоит доказать свою состоятельность на уровне второй лиги. (Оценка 7/10)

Никополь: движение на месте

Нет особого простора для разгона по части приобритений у скромной команды из Никополя. Но практически на каждую позицию вместо трех ушедших исполнителей нашлись адекватные замены. Негрю и Карася в защите сменят Максим Таряник, Владислав Личман и Максим Белоус. Не совсем понятно пока, кого планирует использовать Григорий Варжеленко на позиции второго форварда основы вместо Сергея Молочко. (Оценка 8/10)

Николаев-2: подготовка молодых и не более

Среди пятерки ушедших Дмитрий Бардадым и Захар Сахацкий вызывают наибольшее сожаление. Пополнение молодые "корабелы" традиционно черпают в рядах клубной ДЮСШ, в этот раз заявка увеличилась за счет восьмерых юных исполнителей. (Оценка 6/10)

Таврия: нелогичность действий и слов

На фоне паникерского настроения в словах Сергея Шевченко об отсутствии финансирования приход ряда опытных исполнителей вызывает удивление. Правда с другой стороны, тех же Виталия Онопко, Вадима Воронченко, Павла Чмеленко, Анатолия Масалова и Сергея Цыбульского можно воспринимать и в качестве "сбитых летчиков", только игра покажет их реальный уровень на данный момент. Хотя, опыта точно добавилось в Бериславе и теперь дело за малым - отыскать стабильные источники финансирования, чтобы команда не оформила второй невыезд в сезоне и не закончила в связи с этим чемпионат досрочно... (Оценка 9/10)

Реал Фарма: в период кризиса без изменений

У "фармацевтов" политика не меняется из года в год, даже по ходу чемпионата в конце августа руководство клуба решилось на массовое перетряхивание состава, что уж говорить о зимней паузе. Тем не менее, не будем утверждать, что коллектив ослаб, хотя без Арутюняна, Дубины, Полищука, Шаповаленко и даже молодого Шуховцева видеть его будет непривычно. Новички Владимир Прокопенко, Евгений Поздняков и Александр Косяченко уже проявили себя в недавнем товарищеском матче с основой "Черноморца" (2:4). (Оценка 8/10)

Авангард-2: без турнирных задач

Дубль "Авангарда" это еще история о том как ряд игроков, проявивших себя с лучшей стороны, пошли на повышение и даже в другие клубы (Шевцов, Каторкин, Чебаненко, Островерх, Башинский, Вацюк). Пополнение же краматорчане черпают за счет академии. Также в их заявке значится Артур Мурза, но играть он будет по большей части за первую команду. (Оценка 7/10)

Черноморец-2: оттолкнуться от дна

Было бы странно увидеть в Одессе кардинально отличающуюся ситуацию по сравнению с Краматорском. но как минимум по именам заявка "морячков" выглядит солидно. Понятно, что Курилко у "Кристалла" брали все же под основу, как и Янакова с Яловенком. А вот Влад Шуховцев способен будет в достаточной мере помочь и дублю. Из ушедших Гулеватый, Грабован, Максименко, Вдовиченко и Шония. В целом пасти задних весной "Черноморец-2" не должен, по крайней мере "на бумаге". (Оценка 8/10)