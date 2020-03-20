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Вторая лига, группа А. Если бы сезон возобновился 21 марта, итоги трансферного окна

Вторая лига
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Оцениваем команды по качеству оформленных сделок.

Вторая лига, группа А. Если бы сезон возобновился 21 марта, итоги трансферного окна
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Футбол поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса, но команды второй лиги все равно провели трансферную работу, которую грех не проанализировать. Сейчас большинство клубов ушли на карантин, а игроки, в том числе новички, занимаются по индивидуальной программе. Но рано или поздно они все же вольются в коллективы полноценно и это изменит общую картину третьего по силе дивизиона страны, как и диспозицию сил в нем.

Нива Тернополь: не до жиру - быть бы живу

Лидер группы А, тернопольская "Нива", еще перед Новым годом имел прямую угрозу сняться с чемпионата. Однако источники стабильного финансирования были найдены, правда на серьезное усиление состава денег выделено не было. До середины марта "Нива" так и не объявила о новичках, зато ее заявка сузилась еще на три человека, которые решили продолжить карьеру в другом месте. (Оценка 6/10)

Полесье: стабильность и вера

Анатолий Бессмертный полностью доволен имеющимся ростером, по крайней мере судя по трансферам. Команду из Житомира покинули Корохов и Федотов - вратарь, который имел минимальную практику осенью. На их место взяты Марк Медведев и Александр Ковпак.

Вторая лига, группа А. Если бы сезон возобновился 21 марта, итоги трансферного окна - изображение 1

Опытного форварда тренер уже похвалил за самоотдачу на сборах, а значит процесс вливания в коллектив получился безболезненным. (Оценка 9/10)

Верес: здоровая конкуренция

Ровенский клуб имеет самый большой бюджет на северо-западе (судя по имеющимся в открытом доступе данным) и серьезный план дальнешего развития. Подкрепил заявления "Верес" и качественной работой на трансферном рынке.

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Из ушедших игроков стоит жалеть разве о Марьяне Мысаке, который вернулся в родной "Рух" из аренды. Зато приход Богдана Когута во вратарскую линию, Дмитрия Махнева и Романа Гончаренко в защиту, а Панасенко и Хоцяновского в середину поля делают коллектив не просто доукомплектованным, а с наличием здоровой конкуренции на каждой без исключения позиции! (Оценка 10/10)

Диназ: проблемы только в мессенджерах

Новичок профессионального футбола из Вышгорода не заявлял о громких планах перед сезоном, но является стабильно крепким коллективом, который зимой провел качественные сборы в Турции и сыграл несколько хороших спарингов. Лишь потеря Ильи Терещенко может быть записана в негатив, что не позволяет поставить клубу максимальную оценку за работу на трансферном рынке.

Вторая лига, группа А. Если бы сезон возобновился 21 марта, итоги трансферного окна - изображение 2

Пятерка новичков, среди которых даже 16-летний Захар Добровольский способен заиграть уже в этом сезоне, точно усилит команду. Из небольших "проблем" стоит вспомнить разве что об атаке турецких ботов на телеграм-канал "Диназа", которая была успешно отбита работниками пресс-службы клуба. (Оценка 8/10)

Калуш: новая гроза авторитетов

Вот кто точно наравне с "Вересом" заслужил максимальную оценку за работу зимой, так это "Калуш". Степан Матвиев будет располагать по возобновлении чемпионата составом, в котором найдется место Сергею Воронину и Роману Толочко-младшему. Если второй надеется перезагрузить карьеру, то опытный защитник, скорее всего, поделится опытом с молодыми и это лишь пойдет на пользу "химикам". Также футболистами "Калуша" стали вратарь Злотар из "Ужгорода", хавбек Александр Медведь из "Черкащины", его коллега по амплуа Андрей Понедельник (экс "Буковина") и форвард экс "пивовар" Тарас Пучковский. Покинули Иванофранковскую область Роман Гудак, Игорь Богач и Габриэль Дос, вернувшийся в "Рух". Оценка (10/10)

Вторая лига, группа А. Если бы сезон возобновился 21 марта, итоги трансферного окна - изображение 3

Подолье: ушла основа, пришла новая

Охрончук, Муляр, Музычук, Зуевич, Опря, Калинин, Гайдаш - все это футболисты, которые регулярно попадали в состав в первой части сезона и они Хмельницкий покинули. Зато на смену ушедшим появились в заявке "Подолья" голкипер с огромным опытом Олег Чуваев, защитник Александр Жданов (экс "Металлист 1925"), хавбеки Сулейман Дионг (сенегалец), Алексей Шпак (аренда из "Миная") и Арсентий Дорошенко, которого снова "позаимствовали" у "Колоса". Подопечные Виталия Костышина точно не стали слабее, при этом омолодив состав еще больше. (9/10)

Чайка: регресс неизбежен?

На момент написания материала в заявке команды из Петропавловской Борщаговки значилось лишь пополнение молодыми "ноунеймами", зато среди потерь фигурировали Головатенко, Жикол, Долгий, Ефремов, Милютин и Трушенко - все это игроки основы, либо приближенные к ней.

Вторая лига, группа А. Если бы сезон возобновился 21 марта, итоги трансферного окна - изображение 4

Быть может, "Чайка" удивит новыми подписаниями свободных агентов уже по окончании карантина, тем более, что Тарас Ильницкий этого не исключает. Но пока что ее трансферная деятельность и взятый курс на омоложение говорят о том, что создается новый коллектив с прицелом уже на следующий сезон. (5/10)

Буковина: симпатичной команды больше нет

Новую команду собирают в Черновцах и процесс все еще не закончен. Это не для красного словца сказано, так как только семь игроков остались из осеннего варианта состава, а на место ушедших пришли "зеленые" исполнители без особого опыта. Обидно, но вряд ли мы теперь увидим самобытный коллектив, который мог не имея замен на скамейке добыть победу в Хмельницком, а потом еще и одолеть "Верес" в яркой "перестрелке".

Тарас Сивка, капитан "Буковины", и вовсе отправился с семьей в Чикаго, где не факт, что продолжит карьеру. (4/10)

Нива Винница: к новым горизонтам

Глобальное обновление, но с сохранением костяка, случилось и в Виннице. "Ниву" теперь на постоянной основе возглавляет новый тренер, который не понаслышке знаком с процессом, так как работал в штабе Нгахи Коллинза долгое время.

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Олег Шумовицкий не стесняется привлекать к составу молодежь, так как сам раньше был детским тренером. Потерю Дениса Долинского можно назвать наиболее серьезной, хотя ушли также Выздрык и Червинский, которые достаточно регулярно попадали в состав ранее. Отчасти проблемы в обороне должен решить приход Олега Остапенко из одесского "Черноморца". (7/10)

Вторая лига, группа А. Если бы сезон возобновился 21 марта, итоги трансферного окна - изображение 5

Ужгород: смена тренера, но не вектора

Сменился наставник и у "Ужгорода", который провалил второй круг и теперь вряд ли будет претендовать даже на место в верхней половине таблицы. Правда Михаил Иваница уже отметил, что команда и дальше будет в основном уповать на своих воспитанников, либо же игроков, родом из Закарпатья. Дмитрий Сартина и Максим Минайленко, выступавшие ранее за команды первой лиги, должны усилить коллектив и сделать его более сбалансированным. Правда потери более весомые, ведь Лютнянский, Селещук, Котьо, Пасичник и Масикевич были игроками основного состава. (7/10)

Оболонь-Бровар-2: Корнев все еще в игре

Тренерская вертикаль киевского клуба претерпела изменения, в связи с переходом Олега Мазуренка на должность главного в первой команде место наставника дубля занял Александр Антоненко. Молодые "пивовары" дозаявили двух опытных вратарей (Литвиненко и Фастов), а также полузащитника атакующего плана из Винницы Владислава Рябцева. Ушли Боровик с Дегтярем, а также Валерий Степаненко и Тарас Пучковский, о чем мы вспоминали выше в подпункте о "Калуше". В заявке остается Андрей Корнев, который и в 42 не спешит вешать бутсы на гвоздь! (7/10)

В следующем материале по теме мы разберем команды группы Б.

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В статье: Вторая лига Буковина (Черновцы) Нива (Винница) Нива (Тернополь) Верес (Ровно) Подолье (Хмельницкий) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Полесье (Житомир) Диназ (Вышгород) ФК Калуш ФК Ужгород Оболонь-Бровар-2 (Буча)
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