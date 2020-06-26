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Еще 15 июня. Юрий Вирт сообщил о завершении контрактов игроков Вереса
Соберутся для подписания новых
Главный тренер второлигового "Вереса" Юрий Вирт сообщил об уменьшении на 50% зарплаты игрокам и работникам клуба в связи с пандемией COVID-19 и карантином.
По словам коуча, это решение приняли всей командой.
Президент предложил 2-3 варианта. Мы остановились на этом. Понимаем, что трудности повсюду. Мы пошли на это и до конца контрактов получали по 50% зарплаты. Но вовремя, ибо то, что президент обещает - он выполняет.
Никаких вопросов по контрактам не было, рассчитались. 15 июня контракты закончились 1 июля собираемся подписывать новые.
Также Юрий Вирт сообщил, что пока никто из игроков не выразил желания покинуть клуб.