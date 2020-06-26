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Еще 15 июня. Юрий Вирт сообщил о завершении контрактов игроков Вереса

Вторая лига
(1 голосов)

Соберутся для подписания новых

Еще 15 июня. Юрий Вирт сообщил о завершении контрактов игроков Вереса
Новина українською

Главный тренер второлигового "Вереса" Юрий Вирт сообщил об уменьшении на 50% зарплаты игрокам и работникам клуба в связи с пандемией COVID-19 и карантином.

По словам коуча, это решение приняли всей командой.

Президент предложил 2-3 варианта. Мы остановились на этом. Понимаем, что трудности повсюду. Мы пошли на это и до конца контрактов получали по 50% зарплаты. Но вовремя, ибо то, что президент обещает - он выполняет.

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Никаких вопросов по контрактам не было, рассчитались. 15 июня контракты закончились 1 июля собираемся подписывать новые.

Также Юрий Вирт сообщил, что пока никто из игроков не выразил желания покинуть клуб.

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В статье: Вторая лига Юрий Вирт Верес (Ровно) контракт
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