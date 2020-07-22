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Опытный защитник покинул Подолье

Вторая лига
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Александр Жданов не сыграл за команду ни одного матча

Опытный защитник покинул Подолье
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36-летний защитник Александр Жданов больше не является игроком хмельницкого "Подолья".

Как сообщил сам игрок, контракт расторгнут по соглашению сторон.

Напомним, что Жданов перешел в "Подолье" зимой, но из-за досрочного завершения сезона во Второй лиге не сыграл за команду ни одного официального матча.

Сезон Жданов начинал в "Металлисте-1925".

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В статье: Александр Жданов Подолье (Хмельницкий)
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