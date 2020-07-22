Опытный защитник покинул Подолье

36-летний защитник Александр Жданов больше не является игроком хмельницкого "Подолья".

Как сообщил сам игрок, контракт расторгнут по соглашению сторон.

Напомним, что Жданов перешел в "Подолье" зимой, но из-за досрочного завершения сезона во Второй лиге не сыграл за команду ни одного официального матча.

Сезон Жданов начинал в "Металлисте-1925".