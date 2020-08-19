ФК Полесье не получил обещанные из областного бюджета средства

На заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета от 19 августа утвердили изменения в финансовый план коммунального предприятия "Футбольный клуб "Полесье". За такое решение проголосовали все члены исполнительного комитета. Директор КП ФК "Полесье" Владимир Загурский отметил:

"У нас проходят внесения изменений в финансовый план – в связи с тем, что часть обязательств областного бюджета, которую они брали на себя – не выполнили. На сегодняшний день недофинансирование – 3,5 миллиона, поэтому мы сегодня проводим перераспределение средств по статье расходов "заработная плата и начисления".

Светлана Ольшанская добавила, что от области все же ждут выполнения финансовых обязательств:

"Но мы надеемся, что все же область выполнит свои обязательства в части софинансирования футбольного клуба "Полесье".

Проект решения исполнительного комитета "Об утверждении изменений в финансовый план коммунального предприятия ФК "Полесье" Житомирского городского совета на 2020 год" 17 августа опубликовали на сайте Житомирского городского совета.

Как сообщал Житомир.info еще 17 декабря, футбольный клуб "Полесье" может прекратить свое существование с 1 января 2020 том, ведь в областном бюджете не предусмотрены средства на его финансирование в следующем году.

Утром 18 декабря несколько десятков болельщиков собрались на площади Королева в центре Житомира. Они пришли, чтобы выразить свое отношение к новости о возможном прекращении существования профессиональной футбольной команды города.