Вторая лига
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Карпаты: Сохранили шанс решить судьбу клуба, если удастся установить диалог со вторым совладельцем
Карпаты стартуют во Второй лиге
Львовские "
"Нам было крайне важно получить это решение. Таким образом сохранили шанс решить дальнейшую судьбу клуба, если все же удастся установить диалог со вторым совладельцем. Также это дает возможность выплачивать долги "Карпат".
В каком именно формате будут существовать "Карпаты" – в ближайшее время объяснит совладелец клуба Олег Смалийчук", – сказано в заявлении клуба.
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Источник:ФК Карпаты
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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
21.08.2020 в 17:23
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