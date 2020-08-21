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Карпаты: Сохранили шанс решить судьбу клуба, если удастся установить диалог со вторым совладельцем

Вторая лига
(1 голосов)

Карпаты стартуют во Второй лиге

Карпаты: Сохранили шанс решить судьбу клуба, если удастся установить диалог со вторым совладельцем
Новина українською

Львовские "Карпаты" сообщили, что клуб получил аттестат ПФЛ и в новом сезоне будет играть во Второй лиге.

"Нам было крайне важно получить это решение. Таким образом сохранили шанс решить дальнейшую судьбу клуба, если все же удастся установить диалог со вторым совладельцем. Также это дает возможность выплачивать долги "Карпат".

В каком именно формате будут существовать "Карпаты" – в ближайшее время объяснит совладелец клуба Олег Смалийчук", – сказано в заявлении клуба.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
21.08.2020 в 17:23
Цікаво, як вони отримали атестат не покривши боргів?
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