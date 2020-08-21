Карпаты: Сохранили шанс решить судьбу клуба, если удастся установить диалог со вторым совладельцем

Львовские " Карпаты " сообщили, что клуб получил аттестат ПФЛ и в новом сезоне будет играть во Второй лиге.

"Нам было крайне важно получить это решение. Таким образом сохранили шанс решить дальнейшую судьбу клуба, если все же удастся установить диалог со вторым совладельцем. Также это дает возможность выплачивать долги "Карпат".

В каком именно формате будут существовать "Карпаты" – в ближайшее время объяснит совладелец клуба Олег Смалийчук", – сказано в заявлении клуба.