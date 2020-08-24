Фомин: Красников - мой второй папа. Я сразу согласился перейти в Металл

Нападающий харьковского "Металла" Руслан Фомин рассказал о переходе в команду Александра Кучера, амбициях новой команды Второй лиги и аргументах Евгения Красникова.

"Я подписал контракт с "Металлом" на один год. Прекрасно знаком с Евгением Красниковым, фактически с детства, он мой второй папа. Поэтому, когда поступило от него предложение перейти в "Металл", сразу согласился, хотя у меня были предложения и от команд УПЛ, и от коллективов Первой лиги.

Также знаком с главным тренером команды Александром Кучером, мы еще вместе играли. Харьков мой родной город, поэтому, можно сказать, я вернулся домой и принял решение остаться тут. Я уже давно тренируюсь с "Металлом". Команда с Александром Николаевичем будет играть в современный футбол.

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Задачи у "Металла" будут амбициозные. Знаю, что если за дело берется Евгений Алексеевич Красников, значит, все будет серьезно", - сказал Фомин.

Напомним, что харьковский "Металл" успешно прошел аттестацию и заявился во Вторую лигу чемпионата Украины.