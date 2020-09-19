Вторая лига. Карпаты не оставляют шансов Чернигову

Подопечные Любомира Вовчука забили первые голы в сезоне и празднуют первую победу в чемпионате. "Чернигов" оказался не готов к сопернику, которому явно пошла на пользу пауза в чемпионате.

Первые минуты этого матча прошли вне внимания широкой общественности, так как вход на стадион для болельщиков во Львове все еще закрыт, а с трансляцией возникли у хозяев проблемы. Увы, сыграло это им не на руку, так как два быстрых гола "Карпат" Украина так и не увидела. А ведь они стали дебютными для команды в сезоне!

В одной из первых атак Роман Лисовик с передачи Олега Березы переиграл Рощинского и открыл счет. Удвоил его Денис Пидгурский, который использовал подачу того же Березы с углового от левого флага.

В целом по первому тайму было видно, что львовяне полностью контролируют ситуацию на поле и повели в счете не случайно. Перед самым же уходом в раздевалку Жозеф Энете использовал навес Василия Рунича слева и вколотил в сетку "Чернигова" третий мяч!

После перерыва команды обменялись голами, но общую картину эти голы не сильно изменили. "Карпаты" набирают первые три очка в двух играх чемпионата на своем поле, "Чернигов" же остается с тремя баллами после трех встреч, которые набрал еще в дебютном матче с "Рубиконом" (2:0).

Карпаты - Чернигов 4:1 (3:0)

Голы: Лисовик (2); Пидгурский (17), Жозеф (45), Гудзинский (84) - Романченко (71)

Карпаты: Горох, Береза, Сличный, Калинчук, Мудрик, Пидгурский, Гудзинский, Карабин, Рунич, Лисовик, Жозеф.

Чернигов: Рощинский, Конопко, Чаус, Лакеенко, Романченко, Кривобороденко, Мироненко, Лазаренко, Ментей, Сердюк, Кохановский.

Предупреждения: Лазаренко (32)