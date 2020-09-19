Вторая лига
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Карпаты Львов - Чернигов: смотреть онлайн, видеотрансляция
Во Львове на стадионе "Украина" будет открыт третий тур Второй лиги
"Карпаты" все еще в поисках первых очков во Второй лиге. К ним приехал "Чернигов", который в прошлом туре проиграл "Эпицентру" лишь на последних минутах.
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