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Карпаты Львов - Чернигов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
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Во Львове на стадионе "Украина" будет открыт третий тур Второй лиги

Карпаты Львов - Чернигов: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

"Карпаты" все еще в поисках первых очков во Второй лиге. К ним приехал "Чернигов", который в прошлом туре проиграл "Эпицентру" лишь на последних минутах.

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В статье: Вторая лига Карпаты (Львов) ФК Чернигов
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