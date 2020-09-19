Металл снова не заметит соперника, а Кривбасс ждет проблемный выезд - топ ожиданий от третьего тура Второй лиги

В слабейшем дивизионе профессионального футбола Украины в этом сезоне не скучно. По крайней мере, по причине именитого состава.

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Да и матчи "Металл", "Кривбасс" и "Карпаты" выдают самые разнообразные, но при этом весьма результативные. Чего же ждать от третьего тура на фоне двух сыгранных?

Результативность взлетит вверх

Прошлый тур, со средним показателем эффективности атак в 1,58 гола за матч, сложно назвать эталоном атакующего футбола. При этом если отнять по шесть мячей харьковчан и криворожан, а также четыре результативных атаки за тайм в исполнении "Балкан", то получатся печальные два гола в трех матчах группы Б.

На северо-западе ситуация не намного лучше - в четырех поединках из шести в туре было забито лишь три мяча. Куда уж ниже, поэтому ждем увеличения результативности в матчах третьего тура.

Лидеры группы А продолжат идти без потерь

У "Подолья" и "Ужгорода" соперники по предстоящим выездным матчам не самые сильные. Команде Адриана Пуканыча, бесспорно, будет сложнее добыть три очка. С "Буковиной" она уже играла в Кубке и матч на своем поле получился нелегким, а теперь еще и выезд в Черновцы.

"Подолье" в Буче сыграет с соперником, который так и не смог пробить ворота хмельницкого коллектива в двух матчах прошлого года. Напоминаем, что подопечные Виталия Костышина пока что не пропускали и в нынешнем чемпионате...

Кубковый феномен винницкой "Нивы"

Однозначно везет команде Олега Шумовицкого на кубковой тропе. Судите сами - стартовый соперник просто не доехал до места встречи, а второй явно недооценил винничан. На матч с "Кристаллом" (2:2, 4:3 пен) хозяева вышли, словно на последний бой, и вырвали таки путевку в следующий круг в серии пенальти. Очередной фактор везения заключался в жеребьевке, которая вместо представителя УПЛ подкинула "Ниве" команду Второй лиги. Хоть это и амбициозный "Кривбасс", но чем черт не шутит...

При этом в чемпионате винничане после двух туров единолично замыкают таблицу с нулем очков и разницей мячей 2-6. Вряд ли разживуться очками они и в Макарове, куда отправятся играть с крепким и как раз оступившимся на прошлых выходных "Диназом".

Ломай, круши - сообща легче

Уже после двух туров таблицу группы Б возглавили "Металл" и "Кривбасс". Причем прелесть календаря в том, что вслед за криворожанами соперников экзаменует команда Александра Кучера. "Реал Фарма" дома еще дал бой президентскому клубу (0:1), но оказался совершенно несостоятельным на "Солнечном" в Харькове (0:6).

Еще менее завидная участь постигла "Никополь", который в третьем матче подряд сыграет против фаворита. Команда Григория Варжеленко уже была разгромлена дома запорожским "Металлургом" (0:3), потом получила полную кошелку в Кривом Роге (1:6).

На очереди основательная выволочка от гостей? Напомним, что у "Металла" на карантина пребывают Фомин, Романов и Багачанский...

Сложно будет добыть Перемогу "Кривбассу"

Если где и ждать потери очков записными фаворитами турнира, то в Днепре, куда на искусственое поле стадиона "Трудовые резервы" наведается команда Геннадия Приходько. Даже против "Реала Фармы" в Одессе у "Кривбасса" возникали проблемы с реализацией, что уж говорить о матче с неуступчивой "Перемогой".

Подопечные Евгения Яровенко уже успели огорчить "Балканы" и "Металлург" нулевыми ничьими на старте, причем не играли по принципу глухой обороны, а очень даже симпатично строили собственные атаки. "Кривбасс" в новом сезоне грешит как раз тем, что увлекаясь атакой, зачастую забывает позаботиться о сохранности своих ворот.

Регулярный характер чемпионата в группе Б

Уже второй тур кряду игры группы Б растянуты на четыре дня. Это напоминает календарь заокеанских соревнований по регулярному принципу, когда матчи идут день а днем, подобно конвейеру. В субботу "Никополь" с "Металлом" тур откроют, а закрывать его предстоит дублю "Николаева" и "Металлургу" аж во вторник. Запорожцы, кстати, за три последних игры забили аж один мяч, причем все их проводили дома. Неужто команде Владимира Микитина удобнее действовать на выезде?

Пока что ни один из матчей третьего тура во Второй лиге не находится под угрозой срыва из-за пандемии. Так что здесь есть все шансы увидеть определенную турнирную картину с четким распределением на фаворитов и аутсайдеров уже в ближайшее время.