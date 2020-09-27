Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты против Карпаты и попытка Кривбасса одолеть николаевских дублеров - смотреть онлайн, видеотрансляции
Сегодня пятью матчами будет закрыт четвертый тур во Второй лиге
КАРПАТЫ (Галич) - КАРПАТЫ (Львов)
ПОДОЛЬЕ - ДИНАЗ
ЧАЙКА - УЖГОРОД
ДНЕПР (Черкассы) - РЕАЛ ФАРМА
КРИВБАСС - НИКОЛАЕВ-2
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