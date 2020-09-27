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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты против Карпаты и попытка Кривбасса одолеть николаевских дублеров - смотреть онлайн, видеотрансляции

Вторая лига
(1 голосов)

Сегодня пятью матчами будет закрыт четвертый тур во Второй лиге

Карпаты против Карпаты и попытка Кривбасса одолеть николаевских дублеров - смотреть онлайн, видеотрансляции
Новина українською

КАРПАТЫ (Галич) - КАРПАТЫ (Львов)

ПОДОЛЬЕ - ДИНАЗ

ЧАЙКА - УЖГОРОД

ДНЕПР (Черкассы) - РЕАЛ ФАРМА

КРИВБАСС - НИКОЛАЕВ-2

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В статье: Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) Подолье (Хмельницкий) Реал Фарма (Одесса) Карпаты (Львов) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Диназ (Вышгород) ФК Ужгород Днепр (Черкассы) МФК Николаев-2 Карпаты (Галич)
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