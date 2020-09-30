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Карпаты получили от ФИФА бессрочный трансферный бан

Вторая лига
(3 голосов)

Все ждут расчёта по долгам

Карпаты получили от ФИФА бессрочный трансферный бан
UA-Футбол
Новина українською

Львовские "Карпаты" получили новый удар из-за долгов, которые продолжают висеть на клубе. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

Так, в ФИФА приняли решение запретить львовскому клубу регистрировать новых футболистов до тех пор, пока клуб не рассчитается со всеми долгами.

Напомним, что ранее в ФИФА закрыли для "Карпат" регистрацию новичков на три трансферных окна. Сейчас же этот бан Дисциплинарный комитет ФИФА перевёл в бессрочный.

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Напомним, что в настоящий момент "Карпаты" выступают в группе А Второй лиги, а состав команды - это бывшие игроки молодёжной и юношеской команд клуба. После четырёх туров и трёх сыгранных матчей львовяне занимают одиннадцатое место среди тринадцати участников.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Комментарии (4)
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ACB (Чернигов)
30.09.2020 в 12:53
Печально. Но все равно где-то в глубине души есть надежда увидеть те славные и грозные Карпаты. Одно плохо, надежду из реанимации переводят скоро в морг.
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+4
-1
avatar
Байкал (Lviv)
30.09.2020 в 12:31
Будьте готові,що «тимчасово « існуюча команда Карпати Львів зніметься з чемпіонату в найблищі тури. Залишиться клон Карпати Галич
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+6
-1
III (Lviv) (Львів)
30.09.2020 в 12:43
Що змінює бан з 3 років на безстроково? Все одно слід було борг гасити. Логіки в твоєму висновку як у виборців зеленського.
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+3
-5
Ten0N (Leopolis)
30.09.2020 в 13:09
А у виборців порошенка і далі ср*ка палає. Чудесно.
+2
-4


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