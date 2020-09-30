Карпаты получили от ФИФА бессрочный трансферный бан

Львовские "Карпаты" получили новый удар из-за долгов, которые продолжают висеть на клубе. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

Так, в ФИФА приняли решение запретить львовскому клубу регистрировать новых футболистов до тех пор, пока клуб не рассчитается со всеми долгами.

Напомним, что ранее в ФИФА закрыли для "Карпат" регистрацию новичков на три трансферных окна. Сейчас же этот бан Дисциплинарный комитет ФИФА перевёл в бессрочный.

Напомним, что в настоящий момент "Карпаты" выступают в группе А Второй лиги, а состав команды - это бывшие игроки молодёжной и юношеской команд клуба. После четырёх туров и трёх сыгранных матчей львовяне занимают одиннадцатое место среди тринадцати участников.