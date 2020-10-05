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Бразилец Металла Андерсон Пико выбыл на 1,5-2 месяца

Вторая лига
(1 голосов)

У хавбека проблемы со спиной

Бразилец Металла Андерсон Пико выбыл на 1,5-2 месяца
Новина українською

Новичок "Металла", бразилец Андерсон Пико выбыл из строя.

Еще во время своего дебютного матча за "Металл" с "Перемогой" (2:0) бразилец испытывал дискомфорт в области спины и был заменен на 31-й минуте игры.

Спустя некоторое время Андерсон возобновил тренировки и снова вышел в стартовом составе команды в поединке с "Николаевом-2" (2:0), однако вскоре почувствовал острую боль в спине и уже на 21-й минуте вынужден был покинуть поле.

По предварительным данным от медицинского штаба, на восстановление после такого рода травм, как правило, уходит полтора-два месяца. Точная информация по диагнозу и срокам реабилитации футболиста станет известна после углубленного медицинского обследования.

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В статье: Металл (Харьков) Андерсон Пико
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Комментарии (1)
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ukatan (Харьковская обл.)
05.10.2020 в 20:02
Все к лучшему. Может за эти два месяца и похудеет. Килограмм пятнадцать явно лишних.
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