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Металл подписал украинца из российского Сочи
Никита Тепляков вернулся в Харьков
Харьковский "
В харьковской команде Никита получил футболку с номером 19.
Уроженец Житомирской области начинал заниматься футболом в родном Коростене, после чего играл в харьковском училище физкультуры № 1.
Прошлый сезон Тепляков отыграл за юношескую команду "Сочи", за которую провел 15 матчей в чемпионате России.
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Источник:Официальная страница Металла в Фейсбук
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