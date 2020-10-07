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Металл подписал украинца из российского Сочи

Вторая лига
(1 голосов)

Никита Тепляков вернулся в Харьков

Металл подписал украинца из российского Сочи
Новина українською

Харьковский "Металл" подписал 19-летнего украинского левого защитника Никиту Теплякова.

В харьковской команде Никита получил футболку с номером 19.

Уроженец Житомирской области начинал заниматься футболом в родном Коростене, после чего играл в харьковском училище физкультуры № 1.

Прошлый сезон Тепляков отыграл за юношескую команду "Сочи", за которую провел 15 матчей в чемпионате России.

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В статье: Металлист (Харьков) Никита Тепляков
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