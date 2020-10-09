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Вторая лига. Третья кряду победа Карпат из Галича, в этот раз над Оболонью-2

Вторая лига
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Гости приехали в минимальном составе заявки

Вторая лига. Третья кряду победа Карпат из Галича, в этот раз над Оболонью-2
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

В заявке "Оболони-2" оказалось лишь 13 футболистов - минимально необходимое количество в условиях пандемии. Понятно, что скудность кадрового резерва наложила отпечаток на действия "пивоваров", которые подсознательно боялись идти в стыки, чтобы не получить травму.

Под занавес первого тайма хозяевам удалось воплотить в жизнь свое преимущество. После удара со штрафного Тюрин не удержал мяч в руках и Мердеев первым успел на добивание.

После перерыва хозяева были ближе ко второму мячу, чем гости к тому, чтобы счет сравнять. Но результат первого тайма так и остался на табло и после финального свистка.

Третья кряду победа "Карпат" позволила галичанам набрать 11 очков и по крайней мере до завтрашних матчей единолично выйти на вторую позицию в группе А. "Оболонь-2" осталась на десятом месте, сравнявшись с конкурентами по количеству игр. Но шанс подняться выше подопечные Антоненко потеряли.

Карпаты Галич - Оболонь-2 1:0 (1:0)
Гол: Мердеев (45+1)
Карпаты: Вульчин, Поручинский, Матушевский, Крыминский, Заваляк, Вербный, Козак, Лебедь, Мердеев, Деда, Лях.
Оболонь-2: Тюрин, Касимов, Покоевой, Сичевский, Потопальский, Коваленко, Чидомере, Рафальский, Дышкант, Галоян, Василенко.

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В статье: Вторая лига Оболонь-2 (Буча) Карпаты (Галич)
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