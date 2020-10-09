Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Третья кряду победа Карпат из Галича, в этот раз над Оболонью-2
Гости приехали в минимальном составе заявки
В заявке "Оболони-2" оказалось лишь 13 футболистов - минимально необходимое количество в условиях пандемии. Понятно, что скудность кадрового резерва наложила отпечаток на действия "пивоваров", которые подсознательно боялись идти в стыки, чтобы не получить травму.
Под занавес первого тайма хозяевам удалось воплотить в жизнь свое преимущество. После удара со штрафного Тюрин не удержал мяч в руках и Мердеев первым успел на добивание.
После перерыва хозяева были ближе ко второму мячу, чем гости к тому, чтобы счет сравнять. Но результат первого тайма так и остался на табло и после финального свистка.
Третья кряду победа "Карпат" позволила галичанам набрать 11 очков и по крайней мере до завтрашних матчей единолично выйти на вторую позицию в группе А. "Оболонь-2" осталась на десятом месте, сравнявшись с конкурентами по количеству игр. Но шанс подняться выше подопечные Антоненко потеряли.
Карпаты Галич - Оболонь-2 1:0 (1:0)
Гол: Мердеев (45+1)
Карпаты: Вульчин, Поручинский, Матушевский, Крыминский, Заваляк, Вербный, Козак, Лебедь, Мердеев, Деда, Лях.
Оболонь-2: Тюрин, Касимов, Покоевой, Сичевский, Потопальский, Коваленко, Чидомере, Рафальский, Дышкант, Галоян, Василенко.
Популярное сейчас
- Зинченко заявлен на ЛЧ в составе Манчестер Сити на новой позиции
- Украина - Германия: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Банада пропустит 2 матча Александрии, дисквалифицированы еще 7 игроков
- Сербский экс-защитник Карпат открыл футбольное агентство и приехал во Львов
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск