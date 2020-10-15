Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Карпатах обнаружено два случая заражения коронавирусом
Один игрок и один сотрудник клуба
Накануне матча 7-го тура против "Чайки" львовские "
Тестирование выявило наличие вируса у одного из футболистов и одного из членов персонала команды, которые находятся в режиме самоизоляции под дистанционным наблюдением врачей.
Напомним, матч "Карпаты" - "Чайка" состоится на стадионе "Украина" 18-го октября и начнется в 14:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Карпаты
Популярное сейчас
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- Караваев отреагировал на ролик, где Шевченко пихает Миколенко
- Герой футбольного дня. Илья Забарный
- "Похоже, кое-кто считает себя выше закона" - Карпаты недоумевают, на каком основании Рух продает билеты на матч с Динамо
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...