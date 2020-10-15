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В Карпатах обнаружено два случая заражения коронавирусом

Вторая лига
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Один игрок и один сотрудник клуба

В Карпатах обнаружено два случая заражения коронавирусом
Новина українською

Накануне матча 7-го тура против "Чайки" львовские "Карпаты" прошли плановое тестирование на COVID-19.

Тестирование выявило наличие вируса у одного из футболистов и одного из членов персонала команды, которые находятся в режиме самоизоляции под дистанционным наблюдением врачей.

Напомним, матч "Карпаты" - "Чайка" состоится на стадионе "Украина" 18-го октября и начнется в 14:00.

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В статье: Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
ФК Карпаты

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