В Карпатах обнаружено два случая заражения коронавирусом

Накануне матча 7-го тура против "Чайки" львовские " Карпаты " прошли плановое тестирование на COVID-19.

Тестирование выявило наличие вируса у одного из футболистов и одного из членов персонала команды, которые находятся в режиме самоизоляции под дистанционным наблюдением врачей.

Напомним, матч "Карпаты" - "Чайка" состоится на стадионе "Украина" 18-го октября и начнется в 14:00.