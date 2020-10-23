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Очередной клуб на карантине, смена тренера в Чайке - анонс игр 8-го тура Второй лиги

Вторая лига
(1 голосов)

Уже в пятницу пройдет пять матчей тура

Очередной клуб на карантине, смена тренера в Чайке - анонс игр 8-го тура Второй лиги
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Если на северо-западе заостряется борьба за первое место, то в группе Б "Металл" настолько оторвался от конкурентов, что главной интригой ближайших туров является то, кто же будет удерживать вторую строчку. Претендентов по сути четыре, в том числе и вернувшийся после карантина "Кривбасс".

Очередной клуб на карантине, смена тренера в Чайке - анонс игр 8-го тура Второй лиги - изображение 1

Группа А

"Карпаты" Львов - "Волынь-2". Продажа виртуальных билетов львовянами на предыдущий домашний матч с "Чайкой" (1:1) себя оправдала, благодаря более чем двум сотням своих преданных фанатов клубу удалось заработать 15,5 тысяч гривен. Сам матч завершился вничью и поспособствовал увольнению главного тренера в стане соперника. Очередной оппонент, который приедет на "Украину" в пятницу, не кажется сильным и тем, который бы "Карпаты" не сумели обыграть.

"Оболонь-2" - "Эпицентр". Открывать тур в группе А будет матч в Буче, куда пожалует "Эпицентр". Дунаевчане имеют отличный шанс побороться за лидерство и также желают продлить трехматчевую серию побед. "Пивовары" дома проиграли только один матч, дважды сыграв вничью. Так что решить свои задачи гостям будет непросто.

"Карпаты" Галич - "Буковина". Черновчане в прошлом туре потеряли отменную возможность разжиться тремя очками, против "Чернигова" (2:2) пропустив в большинстве. Клуб из Иванофранковской области дал бой "Диназу", но все же проиграл (2:3). У подопечных Гнатива больше шансов обыграть "Буковину" дома, но я все же больше склонен к ничьей.

"Чайка" - "Подолье". Дебютировать во главе "Чайке" новому тренеру Александру Щербакову предстоит в матче с лидером. На первое место "Подолье" вышло благодаря очередному дублю Фади Салбака и ужасной ошибке вратаря винницкой "Нивы" Ивана Музычки в прошлом туре.

"Диназ" - "Рубикон". Темп набора очков киевским клубом делает областное дерби едва ли не центральным матчем тура в группе А. Между командами всего одно очко в таблице, но подопечные Бондаренко имеют аж две игры в запасе. Тем не менее, обыграть набравший ход "Рубикон" будет непросто.

"Ужгород" - "Чернигов". С 10-го октября не выходили на поле Пуканыч и партнеры и за это время потеряли единоличное лидерство в таблице. Уверен, что время чудес для "Чернигова" закончилось и после четырех очков в двух турах кряду "тигры" будут биты на Закарпатье.

Очередной клуб на карантине, смена тренера в Чайке - анонс игр 8-го тура Второй лиги - изображение 2

Группа Б

"Металл" - "Энергия". Абсолютный лидер юго-восточной группы примет "Энергию", которая проиграла два матча кряду с общим счетом 2:8. Это подтвердило, что истинный уровень подопечных Олега Федорчука - середина таблицы, и за большее они бороться не намерены.

Интригой матча остается и борьба за лидерство в гонке бомбардиров группы Б между представителями "Металла" Владиславом Нехтием и Русланом Фоминым, пока что у обоих по пять голов.

"Днепр" - "Таврия". Дебютную победу одержал в прошлом туре черкасский клуб, а вот "Таврия" забила пенальти на 99-й минуте против "Черкащины", чем улучшила свое положение в борьбе за самые высокие места. Одолеть очередного соперника из Черкасской области для симферопольцев задача не из тяжелых, тем более, что они забивают в каждом гостевом матче нынешнего сезона.

"Реал Фарма" - "Николаев-2". Если бы не "Яруд", который тур пропускает, речь шла бы о битве слабейших коллективов группы. "Николаев-2" проигрывает свои матчи с разницей максимум в два мяча, но это не добавляет очков в таблицу. В активе "фармацевтов" лишь один "очковый" матч из шести, когда удалось на выезде обыграть "Днепр" (1:0). Не берусь однозначно определить здесь фаворита, но "корабелы" останутся минимум с одним баллом по итогу, как по мне.

"Никополь" - "Перемога". Команда Григория Варжеленко начала набирать очки, а в прошлом туре еще и результативно сыграла на стадионе "Иван" в Одессе (3:1). Тем не менее, "Перемога" славится надежной обороной, а значит продолжения банкета ждать от "Никополя" не стоит.

"Кривбасс" - "Балканы". В борьбе за второе место "Кривбасс" пока не отстает от "Металлурга", чего не скажешь о "Балканах", которые старт чемпионата откровенно провалили, а из четырех последних матчей проиграли три. Причем в большинстве случаев зарянцы не демонстрируют едва ли не главного фактора успехов для Второй лиги - желания.

"Черкащина" - "Яруд". Поединок перенесен на более поздний срок в связи со вспышкой заболеваемости в составе мариупольцев.

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В статье: Вторая лига Буковина (Черновцы) Кривбасс (Кривой Рог) Энергия (Новая Каховка) Подолье (Хмельницкий) Реал Фарма (Одесса) Карпаты (Львов) Балканы (Заря) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Диназ (Вышгород) ФК Никополь ФК Ужгород Днепр (Черкассы) Нива (Винница) МФК Николаев-2 Черкащина (Черкассы) Металлург (Запорожье) Оболонь-2 (Буча) Металл (Харьков) Рубикон (Киев) Карпаты (Галич) ФК Чернигов Эпицентр (Дунаевцы) Перемога (Днепр) Яруд (Мариуполь) Таврия (Симферополь) Волынь-2 (Луцк)
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Комментарии (1)
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gloryhunter
23.10.2020 в 12:28
цитата: "а вот "Таврия" забила пенальти на 99-й минуте против "Черкащины"" за такое добавление времени судью надо пожизненно дисквалифицировать! Судья матча - Тарас Панасюк (Бердичев)
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