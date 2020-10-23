Очередной клуб на карантине, смена тренера в Чайке - анонс игр 8-го тура Второй лиги

Если на северо-западе заостряется борьба за первое место, то в группе Б "Металл" настолько оторвался от конкурентов, что главной интригой ближайших туров является то, кто же будет удерживать вторую строчку. Претендентов по сути четыре, в том числе и вернувшийся после карантина "Кривбасс".

Группа А

"Карпаты" Львов - "Волынь-2". Продажа виртуальных билетов львовянами на предыдущий домашний матч с "Чайкой" (1:1) себя оправдала, благодаря более чем двум сотням своих преданных фанатов клубу удалось заработать 15,5 тысяч гривен. Сам матч завершился вничью и поспособствовал увольнению главного тренера в стане соперника. Очередной оппонент, который приедет на "Украину" в пятницу, не кажется сильным и тем, который бы "Карпаты" не сумели обыграть.

"Оболонь-2" - "Эпицентр". Открывать тур в группе А будет матч в Буче, куда пожалует "Эпицентр". Дунаевчане имеют отличный шанс побороться за лидерство и также желают продлить трехматчевую серию побед. "Пивовары" дома проиграли только один матч, дважды сыграв вничью. Так что решить свои задачи гостям будет непросто.

"Карпаты" Галич - "Буковина". Черновчане в прошлом туре потеряли отменную возможность разжиться тремя очками, против "Чернигова" (2:2) пропустив в большинстве. Клуб из Иванофранковской области дал бой "Диназу", но все же проиграл (2:3). У подопечных Гнатива больше шансов обыграть "Буковину" дома, но я все же больше склонен к ничьей.

"Чайка" - "Подолье". Дебютировать во главе "Чайке" новому тренеру Александру Щербакову предстоит в матче с лидером. На первое место "Подолье" вышло благодаря очередному дублю Фади Салбака и ужасной ошибке вратаря винницкой "Нивы" Ивана Музычки в прошлом туре.

"Диназ" - "Рубикон". Темп набора очков киевским клубом делает областное дерби едва ли не центральным матчем тура в группе А. Между командами всего одно очко в таблице, но подопечные Бондаренко имеют аж две игры в запасе. Тем не менее, обыграть набравший ход "Рубикон" будет непросто.

"Ужгород" - "Чернигов". С 10-го октября не выходили на поле Пуканыч и партнеры и за это время потеряли единоличное лидерство в таблице. Уверен, что время чудес для "Чернигова" закончилось и после четырех очков в двух турах кряду "тигры" будут биты на Закарпатье.

Группа Б

"Металл" - "Энергия". Абсолютный лидер юго-восточной группы примет "Энергию", которая проиграла два матча кряду с общим счетом 2:8. Это подтвердило, что истинный уровень подопечных Олега Федорчука - середина таблицы, и за большее они бороться не намерены.

Интригой матча остается и борьба за лидерство в гонке бомбардиров группы Б между представителями "Металла" Владиславом Нехтием и Русланом Фоминым, пока что у обоих по пять голов.

"Днепр" - "Таврия". Дебютную победу одержал в прошлом туре черкасский клуб, а вот "Таврия" забила пенальти на 99-й минуте против "Черкащины", чем улучшила свое положение в борьбе за самые высокие места. Одолеть очередного соперника из Черкасской области для симферопольцев задача не из тяжелых, тем более, что они забивают в каждом гостевом матче нынешнего сезона.

"Реал Фарма" - "Николаев-2". Если бы не "Яруд", который тур пропускает, речь шла бы о битве слабейших коллективов группы. "Николаев-2" проигрывает свои матчи с разницей максимум в два мяча, но это не добавляет очков в таблицу. В активе "фармацевтов" лишь один "очковый" матч из шести, когда удалось на выезде обыграть "Днепр" (1:0). Не берусь однозначно определить здесь фаворита, но "корабелы" останутся минимум с одним баллом по итогу, как по мне.

"Никополь" - "Перемога". Команда Григория Варжеленко начала набирать очки, а в прошлом туре еще и результативно сыграла на стадионе "Иван" в Одессе (3:1). Тем не менее, "Перемога" славится надежной обороной, а значит продолжения банкета ждать от "Никополя" не стоит.

"Кривбасс" - "Балканы". В борьбе за второе место "Кривбасс" пока не отстает от "Металлурга", чего не скажешь о "Балканах", которые старт чемпионата откровенно провалили, а из четырех последних матчей проиграли три. Причем в большинстве случаев зарянцы не демонстрируют едва ли не главного фактора успехов для Второй лиги - желания.

"Черкащина" - "Яруд". Поединок перенесен на более поздний срок в связи со вспышкой заболеваемости в составе мариупольцев.