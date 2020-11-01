Вторая лига. Чайка разбирается с Волынью-2 даже с незабитым пенальти

Вчера первая команда "Волыни" проиграла домашний матч Первой лиги аутсайдеру. У дубля было испытание еще более серьезное, ведь в гости приехала "Чайка", которая уже отыграла с командами топ-4 турнирной тблицы и трем из них не проиграла.

Сам матч проходил в равной борьбе, хотя даже при этом гости могли забить два мяча еще до перерыва. Но удар Владимира Тименко с пенальти Арсений Коркодим отбил, кстати, уже не впервые в этом сезоне вратарь "Волынь-2" тащит одиннадцатиметровые...

В концовке тайма забил Александр Ярмак, хоть и не без помощи рикошета, что позволило "Чайке" уйти на перерыв с лидерством в счете. По правде говоря, свои шансы были и у "крестоносцев", особенно активным впереди был Богдан Кобзар, в одном из эпизодов на пути мяча после его удара оказалась штанга.

Второй тайм подопечные Альберта Шахова начали намного активнее и смогли вскоре сравнять счет с пенальти. Назарий Богомаз не оставил шансов Иванову. На достигнутом "Волынь-2" и не думала останавливаться и продолжила давление на ворота соперника. Однако забить второй все же не смогла. Зато гостям удалось не только оформить второй мяч, но и тут же забить третий, в обоих случаях Эмин Сафиханов замыкал дальнюю штангу после прострелов партнеров справа. Ну а в самой конфоцке "Чайка" получила право на еще один пенальти, который уже реализовал Максим Лещенко.

"Чайка" набрала 13 очков и догнала в таблице "Диназ", который вчера проиграл "Эпицентру", команды продолжают делить 5-6 места. "Волынь-2" осталась десятой, но у наступающей на пятки "Оболони-2" две игры в запасе.

ВОЛЫНЬ-2 - ЧАЙКА 1:4 (0:1)

Голы: Богомаз (54 пен) - Ярмак (42), Сафиханов (64, 68), Лещенко (90+3 пен)

На 30-й минуте Тименко ("Чайка") не забил пенальти (вратарь)

Волынь-2: Коркодим, Сасовский (Лучка 59), Максимчук (Грицюк 82), Мороз, Мартынюк, Чернов, Янчук, Богомаз (Теслюк 77), Кобзар, Кристин Вл. (Ольхович 70), Кристин Ст. (Кузнечиков 72).

Чайка: Иванов, Лещенко, Музыченко, Цебро, Бартошук, Медведь (Доу 75), Турчанов, Тименко, Дарда, Сафиханов (Здановский 90), Ярмак (Вечурко 65).

Предупреждения: Мороз (29), Сасовский (56), Чернов (85), Лучка (90+1, 90+3) - Медведь (32), Лещенко (35), Цебро (42), Иванов (54)

Удаление: Лучка (90+3)