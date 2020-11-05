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Реал Фарма подписала перспективного 20-летнего вратаря
Ян Коваль вернулся в Одессу
Одесская "
Так как сроки трансферных окон не позволяют заявить голкипера на матчи текущего года, "Реал Фарма" рассчитывает на Коваля в весенней части сезона.
Коваль является воспитанником "Черноморца", где играл за команды U-21 и U-19. Вызывался в юношеские сборные Украины.
Недавно был на просмотре в мадридском "Реале Б", играл за "Райо Вальекано Б", однако из-за пандемии коронавируса был вынужден вернуться в Украину.
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Источник:ФК Реал Фарма
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alex.belogubko (одесса)
06.11.2020 в 00:00
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