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Реал Фарма подписала перспективного 20-летнего вратаря

Вторая лига
(1 голосов)

Ян Коваль вернулся в Одессу

Реал Фарма подписала перспективного 20-летнего вратаря
Новина українською

Одесская "Реал Фарма" подписала контракт с 20-летним вратарем Яном Ковалем.

Так как сроки трансферных окон не позволяют заявить голкипера на матчи текущего года, "Реал Фарма" рассчитывает на Коваля в весенней части сезона.

Коваль является воспитанником "Черноморца", где играл за команды U-21 и U-19. Вызывался в юношеские сборные Украины.

Недавно был на просмотре в мадридском "Реале Б", играл за "Райо Вальекано Б", однако из-за пандемии коронавируса был вынужден вернуться в Украину.

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Ян Коваль
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Источник:
ФК Реал Фарма

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.11.2020 в 00:00
отдайте его назад в ЧО а себе выбирайте из 4 вратарей в ЧО бесплатно
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