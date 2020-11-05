Реал Фарма подписала перспективного 20-летнего вратаря

Одесская " Реал Фарма " подписала контракт с 20-летним вратарем Яном Ковалем.

Так как сроки трансферных окон не позволяют заявить голкипера на матчи текущего года, "Реал Фарма" рассчитывает на Коваля в весенней части сезона.

Коваль является воспитанником "Черноморца", где играл за команды U-21 и U-19. Вызывался в юношеские сборные Украины.

Недавно был на просмотре в мадридском "Реале Б", играл за "Райо Вальекано Б", однако из-за пандемии коронавируса был вынужден вернуться в Украину.