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Металл – МФК Металлург 2:0. Видео голов и обзор матча

Вторая лига
(1 голосов)

Харьковчане укрепляют лидерство очередной победой

Металл – МФК Металлург 2:0. Видео голов и обзор матча
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В рамках десятого тура Второй лиги Украины группы Б встречались лидер турнирной таблицы харьковский "Металл" и команда, которая занимает третье место – запорожский МФК "Металлург". Судьбу матча решили два пенальти, которые реализовал Виталий Федорив.

После этого тура "Металл" занимает первое место в группе Б Второй Лиги опережая ближайшего преследователя "Таврию" на 11 очков. МФК "Металлург" после финального свистка остался на третьем месте турнирной таблицы.

Харьков. "Солнечный"

Металл – МФК Металлург 2:0

Голы: Федорив В. 11 (пен.), 90+1 (пен.)

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В статье: Александр Кучер Металлург (Запорожье) Металл (Харьков)
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