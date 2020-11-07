Металл – МФК Металлург 2:0. Видео голов и обзор матча

В рамках десятого тура Второй лиги Украины группы Б встречались лидер турнирной таблицы харьковский "Металл" и команда, которая занимает третье место – запорожский МФК "Металлург". Судьбу матча решили два пенальти, которые реализовал Виталий Федорив.

После этого тура "Металл" занимает первое место в группе Б Второй Лиги опережая ближайшего преследователя "Таврию" на 11 очков. МФК "Металлург" после финального свистка остался на третьем месте турнирной таблицы.

Харьков. "Солнечный"

Металл – МФК Металлург 2:0

Голы: Федорив В. 11 (пен.), 90+1 (пен.)