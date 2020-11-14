Вторая лига. Волевая победа Нивы, уверенная виктория Энергии и безликая ничья в Буче - обзор субботних матчей 11-го тура

НИВА (Винница) - РУБИКОН 2:1 (0:1)

Гол: Костюк (52), Громок (74) - Шутенко (38)

Удаление: Заричнюк (58, "Рубикон")

В целом равный первый тайм подытожил красивым голом Вадим Шутенко. Ему в этом здорово помог Максим Тищенко, который протащил мяч правым флангом и вытянул на себя вратаря "Нивы", отдав пас на партнера. Тому оставалось не промахнуться по пустым воротам, но Шутенко еще и добавил эпизоду зрелищности, пробив подсечкой.

В дебюте второго тайма "Нива" сравняла счет, продлив свою результативную серию, которая длится еще с самого начала сезона. Снова отметился голом левый защитник Евгений Костюк. Он классно сыграл на смене траектории движения, трансформировав в гол пас от Максима Пидопрыгоры.

Перевернул игру, правда, не сам гол винничан, а удаление наиболее опытного игрока в составе соперника, Евгения Заричнюка. После этого подопечные Олега Шумовицкого завладели инициативой, воплотить которую в материальный эквивалент удалось вскоре Денису Громку. Кстати, реализовал он скидку головой от Костюка, в активе которого "гол+пас".

Эта победа стала второй для винничан в сезоне и второй кряду на своем поле. "Нива" набирает шесть очков и покидает последнее место в турнирной таблице группы А!

ОБОЛОНЬ-2 - ЧЕРНИГОВ 0:0

Поединок пятого тура, перенесенный ранее, голов не подарил.

ЭНЕРГИЯ - РЕАЛ ФАРМА 3:0 (0:0)

Гол: Солдатов (61), Доля (66 пен), Бижко (72)

Трансляция матча из Новой Каховки - уже чудо. Пресс-аташе клуба не в первый раз вынужден обращаться к совести руководителей "Энергии", которые уже не один год не могут решить банальную проблему с козырьком-укрытием от осадков.

Команды долгое время играли без голов, хоть и с ощутимым преимуществом хозяев. Но по истечении часа игрового времени вышедший на замену Александр Солдатов открыл счет, воспользовавшись грубой ошибкой защитника "фармацевтов", который сбрасывал мяч назад вратарю, но не рассчитал.

Ну а спустя пять минут Валерий Доля уверенно реализовал пенальти и окончательно убил интригу. По такому матчу шансов у одесситов не оставалось. А гол Бижко после подачи Богдановым углового окончательно их успокоил.