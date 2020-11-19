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Вторая лига. Реал Фарма выигрывает областное дерби, Балканы уже возле зоны вылета

Вторая лига
(2 голосов)

Шестое поражение команды Пархоменко кряду

Вторая лига. Реал Фарма выигрывает областное дерби, Балканы уже возле зоны вылета
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Дерби Одесской области с первых минут получилось весьма активным в плане скоростей. "Балканы" на правах более авторитетного соперника завладели инициативой в дебюте, но воплотить ее в гол подопечным Андрея Пархоменко не удалось. Зато "Реал Фарма" забил едва ли не с первой попытки - Андрей Лиховидов нашел пасом Дмитрия Плачкова и тот плотным ударом в нижний угол открыл счет в матче.

"Фармацевты" грамотно отзащищались до самого перерыва, удержав минимальное преимущество. В дебюте второго тайма арбитр еще и разрядил пространство на поле, удалив Плачкова и Серденюка за то, что они повздорили. Свободными зонами лучше воспользовались хозяева, буквально через пять минут после удалений Андрей Вареник использовал выход один на один с вратарем и сделал серьезную заявку на победу "Реала Фармы".

В оставшееся время гости пытались забить, даже могли это делать в следующей же атаке после второго пропущенного мяча, но реализация подкачала, как и в эпизоде с попаданием гостей в перекладину.

Этот успех позволил одесситам обойти в таблице не только сегодняшнего соперника, но и черкасский "Днепр", который завтра сыграет с "Металлургом". "Балканы" же опустились уже на десятую строчку, потерпев семь поражений в восьми последних играх.

Реал Фарма - Балканы 2:0 (1:0)
Голы: Плачков (17), Вареник (65)
Реал Фарма: Стародубец, Ратушняк (Чоловский 81), Полевой, Онуфрак, Колесников, Боровик (Фабер 57), Приблуда, Вареник (Руденко 72), Попов, Лиховидов А., Плачков.
Балканы: Герыч, Опря, Пенов (Свирчук 78), Николишин, Ильницкий, Платунов, Пархоменко, Златов В. (Михайличенко 72), Серденюк, Гаврилюк (Мочевинский 57), Болокан.

Предупреждения: Платунов (85)
Удаления: Плачков (60) - Серденюк (60)

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В статье: Вторая лига Реал Фарма (Одесса) Балканы (Заря)
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