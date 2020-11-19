Вторая лига. Реал Фарма выигрывает областное дерби, Балканы уже возле зоны вылета

Дерби Одесской области с первых минут получилось весьма активным в плане скоростей. "Балканы" на правах более авторитетного соперника завладели инициативой в дебюте, но воплотить ее в гол подопечным Андрея Пархоменко не удалось. Зато "Реал Фарма" забил едва ли не с первой попытки - Андрей Лиховидов нашел пасом Дмитрия Плачкова и тот плотным ударом в нижний угол открыл счет в матче.

"Фармацевты" грамотно отзащищались до самого перерыва, удержав минимальное преимущество. В дебюте второго тайма арбитр еще и разрядил пространство на поле, удалив Плачкова и Серденюка за то, что они повздорили. Свободными зонами лучше воспользовались хозяева, буквально через пять минут после удалений Андрей Вареник использовал выход один на один с вратарем и сделал серьезную заявку на победу "Реала Фармы".

В оставшееся время гости пытались забить, даже могли это делать в следующей же атаке после второго пропущенного мяча, но реализация подкачала, как и в эпизоде с попаданием гостей в перекладину.

Этот успех позволил одесситам обойти в таблице не только сегодняшнего соперника, но и черкасский "Днепр", который завтра сыграет с "Металлургом". "Балканы" же опустились уже на десятую строчку, потерпев семь поражений в восьми последних играх.

Реал Фарма - Балканы 2:0 (1:0)

Голы: Плачков (17), Вареник (65)

Реал Фарма: Стародубец, Ратушняк (Чоловский 81), Полевой, Онуфрак, Колесников, Боровик (Фабер 57), Приблуда, Вареник (Руденко 72), Попов, Лиховидов А., Плачков.

Балканы: Герыч, Опря, Пенов (Свирчук 78), Николишин, Ильницкий, Платунов, Пархоменко, Златов В. (Михайличенко 72), Серденюк, Гаврилюк (Мочевинский 57), Болокан.

Предупреждения: Платунов (85)

Удаления: Плачков (60) - Серденюк (60)