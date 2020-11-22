Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига: матчи воскресенья. LIVE
Сегодня играет только группа А
Счастливое. Стадион: "Арсенал-Арена". Начало в 12:00
"Рубикон" (Киев) - "Подолье" (Хмельницкий)
Буча. Стадион: "Юбилейный". Начало в 13:00
"Оболонь-2" (Киев) - "Диназ" (Вышгород)
Луцк. Стадион: "Подшипник". Начало в 13:30
"Волынь-2" (Луцк) - "Буковина" (Черновцы)
Волочиск. Стадион: "Юность". Начало в 14:00
"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Нива" (Винница)
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