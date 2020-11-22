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Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига: матчи воскресенья. LIVE

Вторая лига
(1 голосов)

Сегодня играет только группа А

Вторая лига: матчи воскресенья. LIVE
UA-Футбол
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Счастливое. Стадион: "Арсенал-Арена". Начало в 12:00
"Рубикон" (Киев) - "Подолье" (Хмельницкий)

Буча. Стадион: "Юбилейный". Начало в 13:00
"Оболонь-2" (Киев) - "Диназ" (Вышгород)

Луцк. Стадион: "Подшипник". Начало в 13:30
"Волынь-2" (Луцк) - "Буковина" (Черновцы)

Волочиск. Стадион: "Юность". Начало в 14:00
"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Нива" (Винница)

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В статье: Буковина (Черновцы) Подолье (Хмельницкий) Диназ (Вышгород) Нива (Винница) Оболонь-2 (Буча) Рубикон (Киев) Эпицентр (Дунаевцы) Волынь-2 (Луцк)
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