Болотников: Любительские Карпаты - что-то странное. Нужно объединяться и создавать одну команду

Директор по стратегическому развитию " Карпат " Сергей Болотников в эфире Youtube-канала "Сила спорта" поделился мнением о любительских "Карпатах".

- По моей информации, один из спонсоров новых любительских "Карпат" – Олег Смалийчук. Они были созданы с его подачи, это один из вариантов, как будет развиваться клуб.

– Это очень конспирологическая версия. Если Смалийчук в этом участвует, тогда почему он сам не сделал так с самого начала?

- Ему не дали запустить команду в любители, потому что на уровне области не утвердили.

– Думаю, среди любителей нам было бы проще. Но да, Александр Шевченко (глава Львовской УАФ – прим.) нам не давал зеленый свет. Я не слышал такой версии.

Клуб, который создается, что-то странное, потому что логично, что нужно всем объединяться и создавать одну команду. Не плодить, как в Харькове сейчас команды с непонятными структурами, приставками.

Почему не получилось объединиться? Хороший вопрос, но я не знаю ответ. Удастся ли объединиться до лета? Я бы хотел. Единственное – я не знаю этих людей, их планов. Кажется, у них планы хорошие, тоже строить рентабельный клуб.

Я бы не хотел, чтобы появился новый Дыминский, просто с новой фамилией. Который придет, насыплет денег, выйдем быстро в УПЛ, а потом начнутся проблемы.

Считаю, наша ситуация, когда нет богатого владельца, она в чем-то полезная. Она заставляет нас учиться выживать, а не тратиться.