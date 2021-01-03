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Олег Федорчук может возглавить симферопольскую Таврию – СМИ
59-летний специалист может сменить клуб
Новым главным тренером "Таврии" Симферополь может стать Олег Федорчук.
Согласно информации Sport Arena, переговоры с 59-летним специалистом находятся на завершающей стадии.
На данный момент Федорчук возглавляет другой клуб, базирующийся в Херсонской области, – "Энергию" из Новой Каховки. На этой должности Федорчук трудится с февраля 2016-го.
Отметим, что по итогам первой части сезона-2020/2021 "Таврия" Симферополь, набрав в 23 очка, занимает второе место в Группе Б Второй лиги.
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