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Олег Федорчук может возглавить симферопольскую Таврию – СМИ

Вторая лига
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59-летний специалист может сменить клуб

Олег Федорчук может возглавить симферопольскую Таврию – СМИ
Новина українською

Новым главным тренером "Таврии" Симферополь может стать Олег Федорчук.

Согласно информации Sport Arena, переговоры с 59-летним специалистом находятся на завершающей стадии.

На данный момент Федорчук возглавляет другой клуб, базирующийся в Херсонской области, – "Энергию" из Новой Каховки. На этой должности Федорчук трудится с февраля 2016-го.

Отметим, что по итогам первой части сезона-2020/2021 "Таврия" Симферополь, набрав в 23 очка, занимает второе место в Группе Б Второй лиги.

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В статье: Олег Федорчук Энергия (Новая Каховка) Таврия (Симферополь)
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