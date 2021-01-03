Олег Федорчук может возглавить симферопольскую Таврию – СМИ

Новым главным тренером "Таврии" Симферополь может стать Олег Федорчук.

Согласно информации Sport Arena, переговоры с 59-летним специалистом находятся на завершающей стадии.

На данный момент Федорчук возглавляет другой клуб, базирующийся в Херсонской области, – "Энергию" из Новой Каховки. На этой должности Федорчук трудится с февраля 2016-го.

Отметим, что по итогам первой части сезона-2020/2021 "Таврия" Симферополь, набрав в 23 очка, занимает второе место в Группе Б Второй лиги.