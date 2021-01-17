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Экс-игрок сборной Украины может стать инвестором винницкой Нивы
Этот футболист выступал за Шахтер
Участник Второй Лиги Украины винницкая "Нива" вскоре может получить нового инвестора. В организации развития клуба заинтересован один из бывших игроков "Шахтера" и Национальной сборной Украины. Пока имя потенциального мецената не разглашается.
На данном этапе изучаются все детали возможной сделки.
После первого круга Второй Лиги группы А "Нива" Винница занимает предпоследнее, 12-е, место в турнирной таблице. Команда опережает только "Карпаты", на два очка.
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Источник:meta-ratings
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