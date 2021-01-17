  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Экс-игрок сборной Украины может стать инвестором винницкой Нивы
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок сборной Украины может стать инвестором винницкой Нивы

Вторая лига
(2 голосов)

Этот футболист выступал за Шахтер

Экс-игрок сборной Украины может стать инвестором винницкой Нивы
Новина українською

Участник Второй Лиги Украины винницкая "Нива" вскоре может получить нового инвестора. В организации развития клуба заинтересован один из бывших игроков "Шахтера" и Национальной сборной Украины. Пока имя потенциального мецената не разглашается.

На данном этапе изучаются все детали возможной сделки.

После первого круга Второй Лиги группы А "Нива" Винница занимает предпоследнее, 12-е, место в турнирной таблице. Команда опережает только "Карпаты", на два очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Нива (Винница) Вторая лига группа А
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...