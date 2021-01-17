Экс-игрок сборной Украины может стать инвестором винницкой Нивы

Участник Второй Лиги Украины винницкая "Нива" вскоре может получить нового инвестора. В организации развития клуба заинтересован один из бывших игроков "Шахтера" и Национальной сборной Украины. Пока имя потенциального мецената не разглашается.

На данном этапе изучаются все детали возможной сделки.

После первого круга Второй Лиги группы А "Нива" Винница занимает предпоследнее, 12-е, место в турнирной таблице. Команда опережает только "Карпаты", на два очка.