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Главный тренер Карпат Галич: За выход в Первую лигу предусмотрен бонус
Клуб подписал первого в истории легионера
Фото: ПФЛ/Автор - Анатолий Янголь
Тренер "Карпат" Галич Роман Гнатив рассказал о трансфере первого легионера, о кадровом усилении и бонусах за выход в Первую лигу.
- Роман, ваш клуб подписал первого аргентинского легионера Лукаса Патанелли. Можете несколько слов рассказать об этом трансфере?
- Знаю, что Лукас был на сборах во львовском "Рухе". Он с ними готовился уже в Украине, но контракт так и не был подписан. У нас возникла возможность подписать соглашение с аргентинцем. Патанелли - талантливый футболист, которого в 15 лет просматривали "Реал" и "Барселона". Он пока провел только одну тренировку, будем знакомиться по ходу. Сразу заметил, что это быстрый, техничный игрок. Надеюсь, что он нам поможет весной.
- Патанелли уже принял участие в первом контрольном матче. Какое он на вас произвел впечатление?
- Действительно, Лукас мог сыграть один тайм. Он хорошо работает с мячом, легкий, быстрые ноги. Пока не до конца понимает наши требования, ведь только присоединился к нашей команде.
- За две недели до возобновления чемпионата вы еще не играли в контрольных матчах одним составом. С чем это связано?
- Сейчас на 80-90% уже определился с основным составом. Мы пытались дать игровую практику всем, чтобы ребята могли проявить себя. У нас много новых футболистов, необходимо было наиграть игровые связи. В двух заключительных спаррингах будет играть тот состав, которым планируем начать весеннюю часть сезона во Второй лиге.
- Вы пригласили в линию атаки опытных Худобяка, Хомченко. А линия защиты получила свежую кровь в это зимнее межсезонье?
- К нам присоединился левый защитник Игорь Нагорный, который играл за "Буковину". Также команду усилили Роман Микитюк и Александр Авраменко. Буквально день назад к нам приехал Андрей Вычижанин с ФК "Львов". Комплектацией команды доволен. Смогли подписать контракты с квалифицированными исполнителями. Сейчас важно наиграть игровые связи, подвести к оптимальным кондициям.
- Кого считаете главными своими главными конкурентами?
- Отмечу "Диназ", "Подолье", "Эпицентр", "Ужгород". Думаю, что весной будет ожесточенная и интересная борьба. У трех команд вообще одинаковое количество зачетных пунктов. Сделаем все, чтобы повыситься в классе.
- Можете рассказать о бонусной системе для футболистов? За повышение в классе предусмотрен бонус?
- Конечно, у футболистов есть определенный стимул. Футболисты должны своей работой зарабатывать деньги. Кроме привычных премиальных, они получают бонус за выход в Первую лигу. Все в руках футболистов.
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