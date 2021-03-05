Главный тренер Карпат Галич: За выход в Первую лигу предусмотрен бонус

Тренер "Карпат" Галич Роман Гнатив рассказал о трансфере первого легионера, о кадровом усилении и бонусах за выход в Первую лигу.

- Роман, ваш клуб подписал первого аргентинского легионера Лукаса Патанелли. Можете несколько слов рассказать об этом трансфере?

- Знаю, что Лукас был на сборах во львовском "Рухе". Он с ними готовился уже в Украине, но контракт так и не был подписан. У нас возникла возможность подписать соглашение с аргентинцем. Патанелли - талантливый футболист, которого в 15 лет просматривали "Реал" и "Барселона". Он пока провел только одну тренировку, будем знакомиться по ходу. Сразу заметил, что это быстрый, техничный игрок. Надеюсь, что он нам поможет весной.

- Патанелли уже принял участие в первом контрольном матче. Какое он на вас произвел впечатление?

- Действительно, Лукас мог сыграть один тайм. Он хорошо работает с мячом, легкий, быстрые ноги. Пока не до конца понимает наши требования, ведь только присоединился к нашей команде.

- За две недели до возобновления чемпионата вы еще не играли в контрольных матчах одним составом. С чем это связано?

- Сейчас на 80-90% уже определился с основным составом. Мы пытались дать игровую практику всем, чтобы ребята могли проявить себя. У нас много новых футболистов, необходимо было наиграть игровые связи. В двух заключительных спаррингах будет играть тот состав, которым планируем начать весеннюю часть сезона во Второй лиге.

- Вы пригласили в линию атаки опытных Худобяка, Хомченко. А линия защиты получила свежую кровь в это зимнее межсезонье?

- К нам присоединился левый защитник Игорь Нагорный, который играл за "Буковину". Также команду усилили Роман Микитюк и Александр Авраменко. Буквально день назад к нам приехал Андрей Вычижанин с ФК "Львов". Комплектацией команды доволен. Смогли подписать контракты с квалифицированными исполнителями. Сейчас важно наиграть игровые связи, подвести к оптимальным кондициям.

- Кого считаете главными своими главными конкурентами?

- Отмечу "Диназ", "Подолье", "Эпицентр", "Ужгород". Думаю, что весной будет ожесточенная и интересная борьба. У трех команд вообще одинаковое количество зачетных пунктов. Сделаем все, чтобы повыситься в классе.

- Можете рассказать о бонусной системе для футболистов? За повышение в классе предусмотрен бонус?

- Конечно, у футболистов есть определенный стимул. Футболисты должны своей работой зарабатывать деньги. Кроме привычных премиальных, они получают бонус за выход в Первую лигу. Все в руках футболистов.