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Попытка №2. Балканы представили два макета будущей новой эмблемы клуба
Выбирать болельщикам
fcbalkans.com.ua
Второлиговские "Балканы" представили на обсуждение болельщиков два макета будущей новой эмблемы клуба.
Голосование, комментарии и пожелания клуб принимает на своей странице в Фейсбук.
Интересно, что это уже вторая попытка клуба обновить эмблему. Недавно клуб
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