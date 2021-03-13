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Попытка №2. Балканы представили два макета будущей новой эмблемы клуба

Вторая лига
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Выбирать болельщикам

Попытка №2. Балканы представили два макета будущей новой эмблемы клуба

fcbalkans.com.ua

Новина українською

Второлиговские "Балканы" представили на обсуждение болельщиков два макета будущей новой эмблемы клуба.

Голосование, комментарии и пожелания клуб принимает на своей странице в Фейсбук.

Интересно, что это уже вторая попытка клуба обновить эмблему. Недавно клуб представил новую эмблему, но затем объявил, что отзывают официальное обновление. Связано это было с тем, что она похожа на эмблему польского клуба "Завиш".

Попытка №2. Балканы представили два макета будущей новой эмблемы клуба - изображение 1
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В статье: Балканы (Заря)
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