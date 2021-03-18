Вторая лига. Ужгород уверенно переигрывает Волынь-2 (3:0)

В составе хозяев с первых минут вышло сразу три зимних новичка - Олег Допилка занял место в составе тройки центральных защитников, Олег Вишневский расположился на позиции правого вингера, а Сергей Майборода стал центрфорвардом. У дубля луцкой "Волыни" в старте вышел лишь один новичок, Хамза Гарсиев, который номинально является нападающим.

Однако в нападении до перерыва было видно по сути лишь хозяев, которые обстреливали ворота Арсения Коркодима с любых дистанций и однажды все же подловили кипера гостей на грубой ошибке. Дальний удар Адриана Пуканыча Коркодим ловил явно не по канонам вратарского мастерства и пустил откровенную "пенку".

Характер матча не изменился после перерыва, так что второй гол в ворота гостей был лишь вопросом времени. Случился он после стандарта, причем что пас от Виктора Ряшко, что результативный удар новичка "Ужгорода" Олега Вишневского априори заслуживают места в хит-параде самых красочных эпизодов дня! Голевой удар был нанесен через себя в падении, а пас отдавался из под себя пяткой.

Ну а в концовке Вишневский оформил дубль, подправив в сетку неудавшийся удар Пуканыча после прострела Стефана Федака. "Ужгород" выиграл первый свой матч в календарном году убедительно и без тени сомнения в собственном превосходстве.

После этой победы команда Владимира Васютика догнала "Диназ" с "Подольем" и как минимум до завтра делит с этими командами первое место в группе А Второй лиги.

Ужгород - Волынь-2 3:0 (1:0)

Голы: Пуканыч (36), Вишневский (63, 78)

Ужгород: Готра, Допилка (Минайленко 83), Шкиндер, Сартина, Беца (Федак 76), Пуканыч (Ференцик 80), Ряшко, Цень, Вишневский, Машталир, Майборода (Чонка 46).

Волынь-2: Коркордим, Максимчук, Сасовский, Мороз, Крыстин Ст., Шевчук, Лучка, Миронюк (Завадович 90+1), Чернов, Ольхович, Гарсиев (Уманец 84).

Предупреждение: Максимчук (13), Крыстин Ст. (84)