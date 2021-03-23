Вторая лига. Кривбасс и Таврия играют вничью (1:1), симферопольцы и дальше вторые в таблице

Приход Олега Федорчука в "Таврию", вернее возвращение опытного наставника, если быть уже совсем точным в формулировке, ознаменовал собой серьезную реформацию состава. С собой из "Энергии" наставник привел группу игроков, а со стороны пригласил вратаря Ярослава Герасименко и форварда Андрея Барладыма (экс-"Кристалл"), а также Юрия Тетеренко и Сергея Чеботаева, которые осенью 2020-го выступали в других командах Первой лиги - "Волыни" и "Кремне", соответственно.

В отличие от симферопольцев, "Кривбасс" уже дебютировал в календарном году, минимально обыграв черкасский "Днепр" (1:0). По сравнению с тем поединком место в основе получили у Геннадия Приходько хавбек Игорь Яровой и форвард Александр Мишуренко. Соответственно, вне заявки криворожан остались автор победного гола в пятничном матче Ярослав Квасов и Максим Пирогов.

Игра предсказуемо строилась соперниками на основании их сильных сторон. Гости владели мячом, хозяева по большей части защищались, пытаясь убегать в контратаки. Уже в дебюте Чеботаев мог открывать счет, но не попал в ближний угол с убойной позиции. Впрочем, до перерыва голов зрители так и не увидели.

Во втором тайме же, на исходе часа игрового времени, "Кривбасс" все же воплотил ощутимое преимущество в результат. Последовал длинный заброс с правого фланга поперек вратарской площадки "Таврии", никто из защитников прервать его не сумел и Андрей Ременюк замкнул дальнюю штангу. В дальнейшем криворожане припустили вожжи, но все так же контролировали течение встречи, играя уже более осторожно у своих ворот.

Победа могла бы поднять подопечных Приходько на второе место. Но на последней минуте основного времени "Таврия" спаслась от поражения, удачно на добивании сыграл игрок хозяев. У гостей был шанс еще и вырвать победу, но Онопко справился с ударом соперника головой после подачи углового.

Таврия - Кривбасс 1:1 (0:0)

Гол: Бойко (90) - Ременюк (57)

Таврия: Онопко, Шевченко, Чмеленко, Чеботаев (Бесараб 46), Гура, Яцык (Богданов 46), Заика, Тетеренко, Белоконь, Масалов, Бойко.

Кривбасс: Лепка, Малиновский, Заименко, Фатеев, Коцюмака, Яровой, Пирогов, Пятов, Збунь, Ременюк, Мишуренко.