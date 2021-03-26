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Форвард Кривбасса сдал позитивный тест на COVID-19

Вторая лига
(1 голосов)

Заболел Ярослав Квасов

Форвард Кривбасса сдал позитивный тест на COVID-19

ФК Кривбасс

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Ярослав Квасов заболел коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист сдал позитивный тест на COVID-19.

Напомним, что 29-летний Квасов перешел в криворожскую команду зимой. Пока что сыграл за "Кривбасс" 1 матч, в котором отметился забитым голом.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Ярослав Квасов коронавирус
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