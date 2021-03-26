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Форвард Кривбасса сдал позитивный тест на COVID-19
Заболел Ярослав Квасов
ФК Кривбасс
Нападающий "
Как сообщает пресс-служба клуба, футболист сдал позитивный тест на COVID-19.
Напомним, что 29-летний Квасов перешел в криворожскую команду зимой. Пока что сыграл за "Кривбасс" 1 матч, в котором отметился забитым голом.
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Источник:Телеграм-канал Кривбасса
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