Не дурно. ВИДЕО дебютного гола первого аргентинца в истории Карпат из Галича

Переход Лукаса Патанелли в "Карпаты" из Галича стал в определенной степени сенсацией для Второй лиги. В Аргентине парня ценили за талант, конечно, сравнивали с Месси, а также интерес к нему приписывали "Барселоне", ПСЖ, "Челси" и другим грандам. Впрочем, как очень часто бывает, что-то пошло не так и Лукас оказался в третьем по рангу дивизионе украинского футбола.

Но в 21 год - то есть еще более чем достаточно времени, чтобы заявить о себе во весь голос. В игре с киевским "Рубиконом" Патанелли забил свой первый гол на украинской земле. Да еще и получилось весьма неплохо - после смещения с фланга удар в верхний угол! "Карпат" победили 2:0 на выезде и продолжили погоню за лидерами группы А. Отставание от "Ужгорода" и "Диназа" составляет всего три очка.