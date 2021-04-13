Вопросы к Эпицентру и битва Металлурга с Таврией в Новой Каховке - анонс 17-го тура Второй лиги

Двумя матчами во вторник 13-го апреля стартует уже 17-й тур во Второй лиге, наполненные замысловатыми сюжетными линиями и неожиданными поворотами. Подытоживаем новости дивизиона в последние дни, плюс пытаемся понять чего ждать от предстоящих игр.

Группа А

"Эпицентр" - "Рубикон". На клуб из Дунаевцев легла тень подозрений в нечестной игре. Нет, речь идет не о договорных матчах, по крайней мере пока что, а о том, что "Эпицентр" мог подделать результаты ковид-тестов своих футболистов сделав их "положительными" и тем самым перенести поединок с "Подольем" в конце марта. Собственно, сам хмельницкий клуб и подал заявление об этом, заодно и потребовал выписку из клиники, в которой делались анализы.

Пока же идут разбирательства, очередной соперник команды Игоря Бадло не выглядит удобоваримым. В прошлом туре "Рубикон" одержал волевую победу над "Чайкой" (2:1) благодаря дублю "джокера" Владислава Кабанюка. В этом же на поле вернется и Евгений Заричнюк, отсидевший дисквалификацию. "Эпицентр", напомню, в двух своих весенних играх уступил на выезде прямым конкурентам - "Ужгороду" (0:2) и "Карпатам" из Галича (0:1).

"Карпаты" (Львов) - "Карпаты" (Галич). Дерби, которое пройдет на стадионе "Сокол", где галичане как раз принимали "Эпицентр" в прошлую пятницу. Здесь нет интриги, было бы странно, если бы она была. Убедительная победа гостей, удивлюсь, если букмекеры, даже титульный спонсор "Карпат" (кстати обеих), будут публиковать линию на этот поединок.

"Буковина" - "Нива" (Винница). Игра впервые пройдет на натуральном газоне стадиона "Буковина", а не на синтетике. Пожалуй, это попытка черновчан застать врасплох соперника, который тренируется и играет на давно уже аварийном "газоне" СК "Нива". Тем не менее, мое отношение к команде за последний месяц изменилось кардинально. В Виннице собрали отнюдь не "сбитых летчиков", а весьма боеспособный коллектив уроженцев своего края. Такой себе вариант "Прикарпатья", пока что менее сыгранный, но точно не бесперспективный. Будет любопытно посмотреть за контратаками "Буковины" и тем, как "Нива" сыграет первым номером.

"Ужгород" - "Чайка". Александр Медведь и Владимир Тименко не сыграют у гостей, что превращает матч из перспективной конкуретной битва на поединок с предсказуемым сюжетом и исходом. После тяжелой, но закономерной победы над "Буковиной" (3:2) "Ужгород" всем доказал, что обладает чемпионским характером и готов биться до конца за выход в Первую лигу...

"Волынь-2" - "Чернигов". "Минус два" и у лучан, не сыграют против аутсайдера группы А Хамза Гарсиев и Максим Сасовский. С одной стороны "Чернигов" не проигрывает крупно весной 2021-го, но с другой - у команды нет резерва для набора очков и встреча с другим аутсайдером в прошлом туре явно дала это понять. Так что даже при всех проблемах молодых "крестоносцев" как раз с резервом у них проблем нет. В крайнем случае можно привлечь людей из первой команды, тот же Александр Климец доступен по "сквозному" принципу и для участия во Второй лиге...

"Диназ" - "Подолье". Аномально результативным получился матч первого круга между этими соперниками. Тогда в Хмельницке итоговый счет был 3:3, а "Подолье" трижды успешно отыгралось. В настоящий момент диспозиция сил несколько видоизменилась в сторону равенства, если не сказать о статусе фаворита для команды Виталия Костышина. Поединок закрывает тур и к четвергу уже будет известно как сыграли конкуренты. Но, полагаю, в любом случае гости будут играть исключительно на победу.

Группа Б

"Реал Фарма" - "Днепр" (Черкассы). В четверг состоится матч, который мало кому интересен, кроме его непосредственных участников. И "Реал Фарма", и "Днепр" уже сыграли с "Кривбассом" и "Металлом", так что дальше очки набирать будет проще. Правда вряд ли это позволит им сделать качественный шаг вперед и занять в таблице место выше шестого. Одесситы все равно смотрятся, как по мне, менее целостно по сравнению с командой Игоря Столовицкого.

"Перемога" - "Металл". Формально выездной поединок "Металл" снова проведет в Харькове на ОСК "Металлист". Правда в этот раз без болельщиков на трибунах из-за ужесточения карантинных норм. А они, полагаю, пришли бы еще в большем количестве, чем раньше, на фоне свежего заявления Александра Ярославского о том, что именно клуб Евгения Красникова станет базой для воссоздания легендарного "Металлиста".

По исходу сомнений не испытываю, разве что есть все предпосылки к тому, что матч станет "низовым". Возможно даже, его судьбу решит один забитый "гостями" гол. Но пропустить от "Перемоги" харьковчанам будет еще сложнее, чем от предыдущих соперников нынешней весной. Днепряне с трудом находят свои моменты и реализуют их.

"Таврия" - "Металлург". Ключевой матч для обеих команд, которые пытаются конкурировать с "Кривбассом" в борьбе за второе место. Пока что лучше это удается "Металлургу", который по игре весной мне лично очень даже симпатичен. Правда и проверки по-настоящему мощным соперником команда Владимира Микитина еще не знала. Играть же в Новой Каховке запорожцам традиционно удобно, здесь они обыгрывали местную "Энергию" с "сухим" счетом оба раза в предыдущие сезоны.

"Яруд" - "Балканы". Десять очков из двенадцати возможных набрал "Яруд" при Олеге Красноперове. "Балканы" же пока что движутся со скрипом, хоть и против "Таврии" выглядели отнюдь не безнадежно, обстучав штанги ворот соперника, но все равно оставшись в итоге без голов (0:2). Ставлю на боевую результативную ничью, которая продлит беспроигрышную серию мариупольцев.