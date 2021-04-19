Новосозданная Суперлига – это афера, а не схема. Карпаты отказались участвовать в новом турнире

Львовские " Карпаты " в шутливой форме высказали свое отношение к идее создания Суперлиги Европы.

"Официально. Глубоко убеждены, что новосозданная Суперлига – это афера, а не схема.

Поэтому принимать в ней участие категорически отказываемся», – написано в Инстаграме "Карпат".

Напомним, что "Карпаты" идут на последнем месте в группе А Второй лиги.