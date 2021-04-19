Вторая лига
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Новосозданная Суперлига – это афера, а не схема. Карпаты отказались участвовать в новом турнире
Шутники
Львовские "
"Официально. Глубоко убеждены, что новосозданная Суперлига – это афера, а не схема.
Поэтому принимать в ней участие категорически отказываемся», – написано в Инстаграме "Карпат".
Напомним, что "Карпаты" идут на последнем месте в группе А Второй лиги.
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Комментарии (5)
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Serega1111 (Киев)
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Виталий1981 (Україна)
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C_Ballack (Днепр)
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