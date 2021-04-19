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Новосозданная Суперлига – это афера, а не схема. Карпаты отказались участвовать в новом турнире

Вторая лига
(4 голосов)

Шутники

Новосозданная Суперлига – это афера, а не схема. Карпаты отказались участвовать в новом турнире

Новина українською

Львовские "Карпаты" в шутливой форме высказали свое отношение к идее создания Суперлиги Европы.

"Официально. Глубоко убеждены, что новосозданная Суперлига – это афера, а не схема.

Поэтому принимать в ней участие категорически отказываемся», – написано в Инстаграме "Карпат".

Напомним, что "Карпаты" идут на последнем месте в группе А Второй лиги.

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В статье: Карпаты (Львов) Суперлига
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Комментарии (5)
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Serega1111 (Киев)
19.04.2021 в 18:59
Как же без этих клоунов...
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Виталий1981 (Україна)
19.04.2021 в 18:40
Я тут вчора із знайомим говорив (він за сільську команду на чемпіонаті району бігає), то сказав, що вся його команда теж проти цього бардаку з суперлігою і теж там грати не хочуть - навіть не просіть.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 18:31
Якщо їх вже чмирить друга ліга України, то скоріше всього, що проєкт СЛ закриють.
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+1
0
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Sandro (Kyiv)
19.04.2021 в 18:18
)))))))
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0
0
C_Ballack (Днепр)
19.04.2021 в 18:16
Шахта не отказывается...
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0
-1


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