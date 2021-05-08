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Вторая лига. Металл официально в Первой лиге, Кривбасс теряет очки - обзор игрового дня
Также четыре матча группы А, в том числе с участием лидера
Фото - ФК Металл
ЧЕРНИГОВ - УЖГОРОД 1:2 (0:1)
Голы: Койдан (59) - Майборода (35, 51)
При равной игре в первом тайме "Ужгороду" удалась атака левым флангом, которую в результате прострела замкнул Сергей Майборода. Он же оформил и второй гол после перерыва, хотя при взятии ворот у хозяев возникли серьезные претензии к арбитру.
Возникли они и в эпизоде с голом Койдана, но из-за того, что изначально Дубровец взятие ворот не засчитал. Лишь после консультации с ассистентом рефери указал на центр поля, чем отвернул от себя гневные комментарии с трибун и скамейки запасных "тигров". Тем не менее, спасти этот поединок "Чернигову" так и не удалось.
БАЛКАНЫ - КРИВБАСС 1:1 (0:1)
Голы: Вдовиченко (68) - Збунь (45+1 пен)
Под занавес первого тайма в игре, проходившей в Одессе, открыть счет удалось Алексею Збуню. Хавбек "Кривбасса" реализовал пенальти. Тем не менее, и без Владимира Приемова "Балканы" умеют забивать, Максим Вдовиченко в середине второго тайма счет сравнял.
Теперь гандикап "Кривбасса" перед "Металлургом" составляет всего лишь одно очко перед очным поединком дома в следующем туре. В борьбе за вторую путевку наверх все же придется все решать в очной схватке между претендентами.
ВОЛЫНЬ-2 - КАРПАТЫ (Львов) 1:1 (1:0)
Голы: Чернов (26) - Пидгурский (84)
В галицко-волынском дерби открыл счет Александр Чернов. Но в концовке, появившийся в старте в авральном порядке Денис Пидгурский, еще раз доказал, что на выезде львовские "Карпаты" играют успешнее, чем дома.
ЭНЕРГИЯ - МЕТАЛЛ 1:3 (0:2)
Голы: Россохатый (68) - Федорив (14 пен), Подлепенец (22), Нехтий (59)
Виталий Федорив уже в дебюте открыл счет с пенальти. Второй гол вскоре провел Евгений Подлепенец, а во втором тайме Владислав Нехтий довел его до крупного.
Тем не менее, Вадим Россохатый сумел забить в ворота "Металла" всего лишь третий гол в сезоне и тем самым прервать впечатляющую "сухую" серию вратарей команды Кучера. Кстати, "Энергия" может похвастать тем, что забивала лидеру в обоих очных матчах, на выезде еще и отобрав очки (1:1). Но в домашнем поединке все же оборона подкачала.
Этой победой харьковчане официально гарантировали себе путевку в Первую лигу, за пять туров до финиша.
НИКОЛАЕВ-2 - РЕАЛ ФАРМА 0:0
Одни из слабейших команд группы Б так и не смогли проявить свои навыки в атаке.
БУКОВИНА - КАРПАТЫ (Галич) 0:3 (0:0)
Голы: Лебедь(56, 65), Хомченко (62)
Непростой выезд для "Карпат" все же стал победным в результате голов Романа Лебедя и Виктора Хомченко. Галичане продолжают гонку за "Ужгородом" и "Подольем", отставая от дуэта лидеров на два очка.
РУБИКОН - ДИНАЗ 0:1 (0:0)
Гол: Бафталовский (70)
Никак не хочет отпускать команду Владимира Бондаренко ничейный синдром. Уже шестой поединок кряду "Диназ" рисковал закончить мировой, причем с "низовой" результативностью. И все же Артем Бафталовский за двадцать минут до финального свистка красивым дальним ударом принес вышгородцам долгожданную победу!
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