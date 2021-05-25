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Тарас Михалик заявил, что продолжит тренерскую карьеру
Экс-игрок сборной Украины намерен получить лицензию категории А УЕФА
Фото: fclm.ru
В июне у тренера "Волыни-2" Тараса Mихалика заканчивается контракт с клубом. Экс-игрок национальной сборной Украины рассказал о своих планах на ближайшее будущее.
"Когда полгода назад мне предложили тренировать второлиговую "Волынь-2", то, прежде всего, мне хотелось убедиться, мое ли это дело. Понравилось, не удивительно, что каждого занятия ждал с таким нетерпением. Поэтому и решил учиться на тренерских курсах, после окончания которых получу лицензию категории А УЕФА, дающую право возглавлять команды Первой лиги. В начале июня собираюсь пройти в Киеве собеседование.
Слышал ли я, что вскоре "Волынь-2" прекратит свое существование? Да, но официальной информации еще нет. Этот вопрос в компетенции клубного руководства, мы же пока заняты подготовкой своих подопечных к заключительным поединкам сезона", - сказал Михалик.
Напомним, что в текущем сезоне "Волынь-2" занимает последнее, 13-е место в турнирной таблице Второй лиги группы А.
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