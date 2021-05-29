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Вторая лига. Победы гостей в играх без фаворитов

Вторая лига
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"Яруд" и "Оболонь-2" также заслужили на свою минуту славы в нынешнюю субботу

Вторая лига. Победы гостей в играх без фаворитов

Фото - ФК Оболонь

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

ЧАЙКА - ОБОЛОНЬ-2 1:2 (1:2)
Голы: Тыменко (21) - Руденко (18), Прокопенко (24)

Обменявшись голами за шесть минут в середине первого тайма, соперники по матчу в Макарове больше друг друга не тревожили необходимостью вынимать мяч из сетки.

НИКОПОЛЬ - ЯРУД 2:4 (2:2)
Голы: Фомин (32), Жуков (45+1) - Литюк (11), Бибык (34), Корицкий (60), Мочевинский (64)

Закончив первую половину вничью, во втором тайме мариупольцы все же склонили чаши весов в свою пользу. Все же сезон команда Олега Красноперова пытается закончить на мажорной ноте, добывая уже вторую победу кряду.

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В статье: ФК Никополь Оболонь-2 (Буча)
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