  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Ужгород и Подолье вышли в Первую лигу
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ужгород и Подолье вышли в Первую лигу

Вторая лига
(2 голосов)

Известны все 4 команды Второй лиги, которые по итогам сезона повысились в классе

Ужгород и Подолье вышли в Первую лигу

facebook.com/UzhFC

Новина українською

В пятницу, 4 июня, во Второй лиги игрались матчи 25-го тура, по итогам которых определились две команды группы "А", которые оформили выход в Первую лигу.

Ими стали "Ужгород" и "Подолье".

Закарпатцы разгромили львовские "Карпаты" (3:0), а хмельницкая команда победила "Рубикон" (2:0).

Таким образом, за тур до финиша обе команды набрали по 54 очка и уже недостижимы для конкурентов. Ну а кто займёт первое место в группе, и затем сыграет в золотом матче с "Металлом", станет известно в последнем туре.

Напомним, что ранее в классе повысились два клуба из группы "Б" Второй лиги — харьковский "Металл" и "Кривбасс".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Подолье (Хмельницкий) ФК Ужгород
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...