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Ужгород и Подолье вышли в Первую лигу
Известны все 4 команды Второй лиги, которые по итогам сезона повысились в классе
facebook.com/UzhFC
В пятницу, 4 июня, во
Ими стали "Ужгород" и "Подолье".
Закарпатцы разгромили львовские "Карпаты" (3:0), а хмельницкая команда победила "Рубикон" (2:0).
Таким образом, за тур до финиша обе команды набрали по 54 очка и уже недостижимы для конкурентов. Ну а кто займёт первое место в группе, и затем сыграет в золотом матче с "Металлом", станет известно в последнем туре.
Напомним, что ранее в классе повысились два клуба из группы "Б" Второй лиги — харьковский "Металл" и "Кривбасс".
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