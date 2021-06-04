Ужгород и Подолье вышли в Первую лигу

В пятницу, 4 июня, во Второй лиги игрались матчи 25-го тура, по итогам которых определились две команды группы "А", которые оформили выход в Первую лигу.

Ими стали "Ужгород" и "Подолье".

Закарпатцы разгромили львовские "Карпаты" (3:0), а хмельницкая команда победила "Рубикон" (2:0).

Таким образом, за тур до финиша обе команды набрали по 54 очка и уже недостижимы для конкурентов. Ну а кто займёт первое место в группе, и затем сыграет в золотом матче с "Металлом", станет известно в последнем туре.

Напомним, что ранее в классе повысились два клуба из группы "Б" Второй лиги — харьковский "Металл" и "Кривбасс".