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Вторая лига. Николаев-2 0:1 Яруд, минимальный успех ценой в шестое место

Вторая лига
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Слабейшая команда группы Б проиграла середняку

Вторая лига. Николаев-2 0:1 Яруд, минимальный успех ценой в шестое место

Фото - МФК Николаев

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

НИКОЛАЕВ-2 - ЯРУД 0:1 (0:1)

Гол: Корицкий (33)

Гол Егора Корицкого, забитый в середине первого тайма, так и остался единственным в матче "Николаева-2" и "Яруда". Партнер нашел его на дальней штанге и вместо напрашивающейся в таких случаях прострельной передачи параллельно линии ворот Егор решил пробить в ближний угол, чего не ждал Виталий Гуменный.

Мариупольский клуб обогнал "Днепр" и обосновался на шестом месте группы Б Второй лиги.

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В статье: МФК Николаев-2 Яруд (Мариуполь)
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