Вторая лига
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Вторая лига. Николаев-2 0:1 Яруд, минимальный успех ценой в шестое место
Слабейшая команда группы Б проиграла середняку
Фото - МФК Николаев
НИКОЛАЕВ-2 - ЯРУД 0:1 (0:1)
Гол: Корицкий (33)
Гол Егора Корицкого, забитый в середине первого тайма, так и остался единственным в матче "Николаева-2" и "Яруда". Партнер нашел его на дальней штанге и вместо напрашивающейся в таких случаях прострельной передачи параллельно линии ворот Егор решил пробить в ближний угол, чего не ждал Виталий Гуменный.
Мариупольский клуб обогнал "Днепр" и обосновался на шестом месте группы Б Второй лиги.
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