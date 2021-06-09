Вторая лига. Николаев-2 0:1 Яруд, минимальный успех ценой в шестое место

НИКОЛАЕВ-2 - ЯРУД 0:1 (0:1)

Гол: Корицкий (33)

Гол Егора Корицкого, забитый в середине первого тайма, так и остался единственным в матче "Николаева-2" и "Яруда". Партнер нашел его на дальней штанге и вместо напрашивающейся в таких случаях прострельной передачи параллельно линии ворот Егор решил пробить в ближний угол, чего не ждал Виталий Гуменный.

Мариупольский клуб обогнал "Днепр" и обосновался на шестом месте группы Б Второй лиги.