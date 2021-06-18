12 игроков покинут Карпаты из Галича

24 июня "Карпаты" Галич начнут подготовку к новому сезону.

После того, как команда не справилась с поставленной задачей – повыситься в классе, в клубе грядут серьезных кадровые пертурбации.

С 12 футболистами (большинство – игроки основного состава), у которых 30 июня заканчиваются контракты, они пролонгированы не будут.

По имеющейся информации, в новом сезоне ставка будет сделана на молодежь, преимущественно, воспитанников местного футбола.

Изменения коснутся также тренерского штаба и медперсонала. О задачах на сезон "Карпат" из Галича станет известно в конце июля.

Напомним, что в минувшем чемпионате Украины во Второй лиге, футболисты "Карпат" из Галича финишировали пятыми в группе "А", набрав 46 очков.