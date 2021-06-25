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Черкасский Днепр назначил нового главного тренера

Вторая лига
(3 голосов)

Прошлой осенью специалист возглавлял "Чайку"

Черкасский Днепр назначил нового главного тренера

Фото: uafc.org.ua

Новина українською

30 июня футболистам "Днепра" из Черкасс после их возвращения из отпуска, будет представлен новый главный тренер.

Им стал 38-летний Тарас Ильницкий, минувшей осенью возглавлявший "Чайку" (Петропавловская Борщаговка). Он сменил у руля "Днепра" Игоря Столовицкого, который назначен главным тренером "Кремня" из Кременчуга.

Все этапы подготовки к новым испытаниям футболисты "Днепра" проведут в Черкассах, запланированы семь контрольных матчей. Больше не будут выступать за "Днепр" Mаксим Аверьянов, Андре Бакки, Фарид Сулейман, Иван Янаков, Виктор Сахнюк.

Напомним, что в минувшем чемпионате Украины во Второй лиге "Днепр" финишировал седьмым в группе "Б", набрав 27 очков.

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В статье: Тарас Ильницкий Днепр (Черкассы)
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Комментарии (1)
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жека-киев (биг виладж)
25.06.2021 в 15:06
Думаю минулий рік, то було краще, що можливо в форматі муніціпального клубу.Столовицький вижав з того все, а Аверьянов був стержневим гравцем.Хочу помилятись, але 27 очок, вони вже не візьмуть і в 30 матчах. Хоч би не знялись
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