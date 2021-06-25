Черкасский Днепр назначил нового главного тренера

30 июня футболистам "Днепра" из Черкасс после их возвращения из отпуска, будет представлен новый главный тренер.

Им стал 38-летний Тарас Ильницкий, минувшей осенью возглавлявший "Чайку" (Петропавловская Борщаговка). Он сменил у руля "Днепра" Игоря Столовицкого, который назначен главным тренером "Кремня" из Кременчуга.

Все этапы подготовки к новым испытаниям футболисты "Днепра" проведут в Черкассах, запланированы семь контрольных матчей. Больше не будут выступать за "Днепр" Mаксим Аверьянов, Андре Бакки, Фарид Сулейман, Иван Янаков, Виктор Сахнюк.

Напомним, что в минувшем чемпионате Украины во Второй лиге "Днепр" финишировал седьмым в группе "Б", набрав 27 очков.