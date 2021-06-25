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Черкасский Днепр назначил нового главного тренера
Прошлой осенью специалист возглавлял "Чайку"
Фото: uafc.org.ua
30 июня футболистам "Днепра" из Черкасс после их возвращения из отпуска, будет представлен новый главный тренер.
Им стал 38-летний Тарас Ильницкий, минувшей осенью возглавлявший "Чайку" (Петропавловская Борщаговка). Он сменил у руля "Днепра" Игоря Столовицкого, который назначен главным тренером "Кремня" из Кременчуга.
Все этапы подготовки к новым испытаниям футболисты "Днепра" проведут в Черкассах, запланированы семь контрольных матчей. Больше не будут выступать за "Днепр" Mаксим Аверьянов, Андре Бакки, Фарид Сулейман, Иван Янаков, Виктор Сахнюк.
Напомним, что в минувшем чемпионате Украины во Второй лиге "Днепр" финишировал седьмым в группе "Б", набрав 27 очков.
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