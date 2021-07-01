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Карпаты Тлумака пригласили трех игроков Волыни
Игроки уже сыграли за клуб в первом спарринге
HPiB.life
Новичок Второй лиги "Карпаты" (Львов), которые возглавляет Андрей Тлумак, провел первый спарринг в нынешнее межсезонье, обыграв "Минай" - 2:0.
В этом матче в составе львовян солировали новички - Сергей Симинин, Владислав Приймак, Амбросий Чачуа, ранее выступавшие за "Волынь".
Напомним, что следующий контрольный матч "Карпаты" проведут шестого июля с "Ворсклой".
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Источник:Meta-ratings
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