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Загорулько: В этом году должны построить клубную базу Нивы
Клуб имеет амбициозные планы
Президент винницкой "Нивы" Артур Загорулько дал комментарий о планах и перспективах его клуба в следующем сезоне:
- Артур, с которыми планами "Нива" начинает сезон 2021/22?
- Главной задачей мы считаем построить собственную клубную базу, чтобы команде было где проводить занятия и не от кого не зависеть. На втором месте - усиление состава. А дальше - посмотрим. Слишком амбициозных целей в этом году ставить не собираемся.
- О базе, где она должна быть?
- Мы заказали проект. База будет располагаться на улице Зулинского, на месте стадиона "Темп". Предполагается сооружение большого технического помещения с раздевалками, душевыми, кабинетами и залами, а также поля с небольшими трибунами. Это первый этап. Если его выполним - это станет достижением клуба в этом году. Средства есть. На втором этапе планируем построить гостиничные номера для футболистов и остальную инфраструктуру.
- Команда сохранила "костяк", однако для просмотра в товарищеских матчах выходить потенциальные новички. По Вашему мнению, как президента и играющего форварда, какие линии нуждаются в усилении?
- Нам нужен центральный защитник, два-три опорника и крайний хавбек. В идеале из-за того, что я получил травму и в ближайшее время не выйду на поле, а на реабилитацию требуется около месяца, команде играть с одним нападающим сложно. Поэтому еще есть потребность и в форварде.
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