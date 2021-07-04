Загорулько: В этом году должны построить клубную базу Нивы

Президент винницкой "Нивы" Артур Загорулько дал комментарий о планах и перспективах его клуба в следующем сезоне:

- Артур, с которыми планами "Нива" начинает сезон 2021/22?

- Главной задачей мы считаем построить собственную клубную базу, чтобы команде было где проводить занятия и не от кого не зависеть. На втором месте - усиление состава. А дальше - посмотрим. Слишком амбициозных целей в этом году ставить не собираемся.

- О базе, где она должна быть?

- Мы заказали проект. База будет располагаться на улице Зулинского, на месте стадиона "Темп". Предполагается сооружение большого технического помещения с раздевалками, душевыми, кабинетами и залами, а также поля с небольшими трибунами. Это первый этап. Если его выполним - это станет достижением клуба в этом году. Средства есть. На втором этапе планируем построить гостиничные номера для футболистов и остальную инфраструктуру.

- Команда сохранила "костяк", однако для просмотра в товарищеских матчах выходить потенциальные новички. По Вашему мнению, как президента и играющего форварда, какие линии нуждаются в усилении?

- Нам нужен центральный защитник, два-три опорника и крайний хавбек. В идеале из-за того, что я получил травму и в ближайшее время не выйду на поле, а на реабилитацию требуется около месяца, команде играть с одним нападающим сложно. Поэтому еще есть потребность и в форварде.