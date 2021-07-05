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Металлург продлил контракты с пятью футболистами

Вторая лига
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Запорожский клуб предпримет вторую попытку вернуться в Первую лигу

Металлург продлил контракты с пятью футболистами

Новина українською

В это межсезонье "Металлург" продлил контракты с пятью футболистами, у которых 30 июня истек срок действия предыдущих соглашений.

Защитник Максим Воробей, полузащитники Игорь Загоруйко и Евгений Коваленко, а также нападающие Владислав Борисенко и Богдан Могильный продолжат играть за команду в следующем сезоне.

По итогам минувшего чемпионата Второй лиги "Металлург" занял 3-е место, уступив в борьбе за повышение в классе "Металлу" и "Кривбассу".

Накануне запорожский клуб объявил об аренде двух молодых игроков "Зари" — нападающего Владимира Белоцерковца и опорного полузащитника Дмитрия Поддубного.

Вместе с основой "Металлурга" готовятся к сезону выступавшие до недавних пор за вторую клубную команду в чемпионате ААФУ вратарь Назар Байда, полевые игроки Георгий Ковальский и Тимофей Хуссин.

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В статье: Евгений Коваленко Максим Воробей Металлург (расформирован 2018) (Запорожье) Игорь Загоруйко
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