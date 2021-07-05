Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлург продлил контракты с пятью футболистами
Запорожский клуб предпримет вторую попытку вернуться в Первую лигу
В это межсезонье "Металлург" продлил контракты с пятью футболистами, у которых 30 июня истек срок действия предыдущих соглашений.
Защитник Максим Воробей, полузащитники Игорь Загоруйко и Евгений Коваленко, а также нападающие Владислав Борисенко и Богдан Могильный продолжат играть за команду в следующем сезоне.
По итогам минувшего чемпионата Второй лиги "Металлург" занял 3-е место, уступив в борьбе за повышение в классе "Металлу" и "Кривбассу".
Накануне запорожский клуб объявил об аренде двух молодых игроков "Зари" — нападающего Владимира Белоцерковца и опорного полузащитника Дмитрия Поддубного.
Вместе с основой "Металлурга" готовятся к сезону выступавшие до недавних пор за вторую клубную команду в чемпионате ААФУ вратарь Назар Байда, полевые игроки Георгий Ковальский и Тимофей Хуссин.
Популярное сейчас
- На этой неделе Десна проведет первые спарринги
- Степаненко: За месяц пережит спектр эмоций. Главное, что осталось - благодарность фанатам
- Моуриньо: Англии с Украиной было очень легко. Проблем не было вообще
- Кожанов возвращается во Львов: Карпаты Тлумака пригласили в команду 14 новых игроков
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО