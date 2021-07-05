В это межсезонье "Металлург" продлил контракты с пятью футболистами, у которых 30 июня истек срок действия предыдущих соглашений.

Защитник Максим Воробей, полузащитники Игорь Загоруйко и Евгений Коваленко, а также нападающие Владислав Борисенко и Богдан Могильный продолжат играть за команду в следующем сезоне.

По итогам минувшего чемпионата Второй лиги "Металлург" занял 3-е место, уступив в борьбе за повышение в классе "Металлу" и "Кривбассу".

Накануне запорожский клуб объявил об аренде двух молодых игроков "Зари" — нападающего Владимира Белоцерковца и опорного полузащитника Дмитрия Поддубного.

Вместе с основой "Металлурга" готовятся к сезону выступавшие до недавних пор за вторую клубную команду в чемпионате ААФУ вратарь Назар Байда, полевые игроки Георгий Ковальский и Тимофей Хуссин.