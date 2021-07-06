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Диназ усилился полузащитником Десны

Вторая лига
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Игрок второй раз возвращается в вышгородскую команду

Диназ усилился полузащитником Десны

Фото: ФК Диназ

Новина українською

Центральный полузащитник Евгений Чепурненко вернулся в "Диназ".

5 июля игрок провел первую тренировку в клубе и подписал годичный контракт. Следовательно, следующий сезон он будет выступать за "Диназ".

Евгений уже выступал за команду из Вышгорода в первой части прошлого сезона, забив девять голов во Второй лиге. В феврале Чепурненко перешел в "Десну", за которую провел восемь игр в УПЛ.

Напомним, что "Диназ" занял третье место в группе А Второй лиги.

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В статье: Евгений Чепурненко Диназ (Вышгород)
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