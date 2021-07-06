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Диназ усилился полузащитником Десны
Игрок второй раз возвращается в вышгородскую команду
Фото: ФК Диназ
Центральный полузащитник Евгений Чепурненко вернулся в "Диназ".
5 июля игрок провел первую тренировку в клубе и подписал годичный контракт. Следовательно, следующий сезон он будет выступать за "Диназ".
Евгений уже выступал за команду из Вышгорода в первой части прошлого сезона, забив девять голов во Второй лиге. В феврале Чепурненко перешел в "Десну", за которую провел восемь игр в УПЛ.
Напомним, что "Диназ" занял третье место в группе А Второй лиги.
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Источник:Instagram
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