Диназ усилился полузащитником Десны

Центральный полузащитник Евгений Чепурненко вернулся в "Диназ".

5 июля игрок провел первую тренировку в клубе и подписал годичный контракт. Следовательно, следующий сезон он будет выступать за "Диназ".

Евгений уже выступал за команду из Вышгорода в первой части прошлого сезона, забив девять голов во Второй лиге. В феврале Чепурненко перешел в "Десну", за которую провел восемь игр в УПЛ.

Напомним, что "Диназ" занял третье место в группе А Второй лиги.