Андрей Березовчук: Задачи ФК Волчанск - собрать достойную команду и завоевать симпатии харьковской публики

После дебютной победы во Второй лиге наставник ФК "Волчанск" Андрей Березовчук дал интервью UA-Футбол.

- Все, что впервые происходит в нашей жизни, всегда изображается в памяти. Андрей Владимирович, помните свою первую игру в качестве футболиста на профессиональном уровне, первый гол?

- Дебют запомнился лучше. Он состоялся в составе ФК "Николаев", и моя команда играла против тернопольской "Нивы". Вышел на замену где-то на 20 минут. К сожалению, счет уже не изменился, и мы уступили - 0:1. В том же дебютном сезоне 1998/99 удалось отличиться в Ивано-Франковске против "Прикарпатье", Жаль, что этот мяч также не принес зачетных баллов - команда уступила 1:2.

- В какой момент вы поняли, что следующим этапом после завершения карьеры футболиста станет тренерская работа?

- Еще будучи игроком. Причем после того, как я понял, что мне это действительно интересно, я провел на профессиональном уровне, пожалуй, 6-7 сезонов. Но уже тогда начал что-то себе записывать, отмечать интересные тренировки, упражнения и другие моменты футбольной жизни.

- Во время начала тренерской деятельности, для вас было самым главным - уровень клуба, уровень финансового вознаграждения, дружеские отношения с руководством клуба, турнирные задачи?

- Начать - пол дела. Даже не думал о серьезных контрактах с первого дня работы. Поэтому ухватился за первую же возможность. Понятно, что тренер, который принимает предложение любительского коллектива, просто играет в областных соревнованиях, просто хочет испытать себя, пройти определенный экзамен. Когда ты втягиваешься в процесс, тогда возникает желание выигрывать больше, занимать высокие места - своего рода азарт. Теория начинает проверяться на практике. Что-то отвергается, то остается. Так и появляется новый тренер.

- Что было между двумя приходами в "Волчанск"? И какие воспоминания об этом остались?

- В "Львов" меня пригласил Егише Меликян, с которым вместе учились. Команда шла с большим отставанием от спасительного места. Конечно, после областного уровня прыгнуть сразу в Премьер-лигу - желанный шаг. И в этой ситуации не думал о цифрах в контракте - куда интереснее посмотреть на соревнования лучших отечественных команд уже с тренерской скамьи, влияя на процесс. Появилась возможность сопоставить взгляды на тренерскую профессию, которые начали формироваться в Волчанске. Сравнивать было что. Непосредственно работать было трудно. Состав - большое количество бразильцев и отечественные игроки. Когда команда является аутсайдером, проблем всегда много, все обозленные, заведенные. Амбиции определяли поведение футболистов. За сезон сделали то, что смогли - поставили игру. Но через год ушли по соглашению сторон с руководством.

Почти сразу Егише Меликян уехал на родину, где возглавил участника еврокубков от Армении. Других предложений я не получал, поэтому согласился и на этот опыт. Если коротко, то психологически там было куда труднее из-за несоответствия планов президента и того, что он вкладывал в футбол. Поэтому также разошлись мирно и без лишних упреков. После этого вернулся в "Волчанск", где работаю до сих пор.

- Два прихода в ФК "Волчанск"? Чем они отличались?

- Очень немногим. Небольшой период ушел на то, чтобы напомнить футболистам собственные принципы работы. Конечно, уже с учетом приобретенного опыта.

- Как давно обсуждались перспективы перехода клуба из любительского в профессиональный уровень? Важно это было лично для вас?

- Сначала этот шаг вообще не обсуждался. Ключевая причина - отсутствие футбольной инфраструктуры в самом Волчанске, ведь тамошнее поле не соответствует уровню профессиональной лиги. После прихода же новых инвесторов ситуацию уже разворачивалась стремительно. Обсуждать перспективы почти не было времени. Нужно было работать для успешного старта во Второй лиге. Лично я с радостью воспринял такой шаг руководства. Всегда стремишься более высокого уровня. Ну и не стоит лишний раз говорить, что любительская лига от профессионального футбола отличается. Если клуб любительский, игроки и работают, и играют, регулярно пропуская тренировки. Даже спланировать тренировки в таких условиях - дело неблагодарное. Не понимая количества игроков, все происходило часто спонтанно. Сейчас с этим ситуация кардинально отличается.

- Часто так бывает, что тренера и футболистов устраивает пребывания на низшей ступени, где меньшая ответственность и, соответственно, риск потерять работу?

- Непосредственно в "Волчанске" с таким не встречался. Скажу, что сразу с ребятами договорились об определенных принципах взаимной работы, а в дальнейшем придерживались этих обещаний. Прежде всего, просил, чтобы подход к делу была не любительским, а максимального близко к профессиональному, принимая, конечно, во внимание индивидуальные моменты. Отдаю должное: как команда работала, то она достойна похвалы.

- Известно, что для тренера для своей деятельности нужна соответствующая лицензия. Как у вас с этим? Вторая лига - это максимум для вашей категории?

- Был последовательным, получал их шаг за шагом. Имею все возможные лицензии, включая PRO-диплом.

- Получение лицензии - это формальность или настоящее испытание?

- Далеко не формальность. Это полтора года обучения. Семь недельных курсов в Киеве: лекции, теория, практика - нормальное обучение. Между сессиями получали домашние задания, а затем приезжали с выполненными. Один из этапов состоялся в Швейцарии в штаб-квартире УЕФА. Много нового узнавали - интересное обучение, обмен опытом ...

- Где все же на самом деле, когда и от кого вы получали ту теоретическую базу, необходимую для практической деятельности наставника профессионального клуба?

- От других можно взять частичные наработки, или упражнения, или элементы тренировки. Полностью все и сразу взять невозможно нигде. Что-то у меня записано со времен карьеры - это то, что испытал на себе и давало результат. По своему усмотрению разделяю все то, что полезно и неполезно. Довольно быстро любой тренер приходит к выводу, что всего отвечаешь ты сам, и никакие советы и рекомендации не весят больше твоего окончательного решения.

- Везло ли вам с тренерами во время игровой карьеры? Кого чаще всего вспоминаете? Чьи принципы ближе?

- Пришлось поработать со многими известными наставниками. Каждый из них наложил свой отпечаток. Михаил Фоменко, Геннадий Литовченко, Владимир Бессонов, удалось поработать с Мироном Маркевичем. В свое время чего-то учился от тренеров сборных - Анатолия Крощенко, Владимира Онищенко. На начальном периоде - Михаил Калита, с которым начинал. Упомяну и Владимира Кулаева, уроки которого я понял со временем. Не сразу - потому что он имел собственную концепцию, которая отличается от так называемой динамовской школы. Конечно, у Мирона Маркевича кардинально отличалась работа от других, где максимально работали с мячом. Однако ни один из наставников не могу назвать своим главным учителем, а себя - его последователем. Беру от всех по доле.

- Кстати, о принципах. Какие они вообще? И к чему они ближе - к защитному футболу или к атакующего?

- Решение по тактике приходят разные. В зависимости от соперника. Какой бы футбол ты не говорил, нужно быть гибким, не робеть меняться. Нужно быть готовым к разным сценариям. Принципы такие: желание футболиста, умение выполнять требования, максимальная самоотдача и хороший микроклимат в коллективе. Это если в общих чертах.

- Волчанск достаточно молодая команда. Она значительно помолодела даже с весенней частью предыдущего сезона. Такие изменения - сознательный шаг?

- Начну с предыстории. Нам только 24 июля дали сертификат на участие во Второй лиге. К тому не обсуждали принципы формирования команд в случае перехода на профессиональные рельсы. Получилось то, что получилось: многие футболисты не пошли во Вторую лигу, их устраивал именно любительский ритм, о чем было одно из предыдущих вопросов. Основное место работы в некоторых исполнителей было другим, а футбол - лишь хобби. Причем не только за "Волчанск", но и за область. К решению каждого исполнителя отнесся с пониманием. Поэтому остались 8-9 из 22-24-х. Только с легионерами расстались по другим причинам по взаимной договоренности. Несколько дней у нас было организационные решения, а 2 августа начали новый этап в существенно обновленном составе.

- С кем легче и интереснее работать - с условными 30-летними ветеранами - или с 20-летним начинающими среди профессионалов?

- С теми и другими. Чтобы футболист умел играть, выполнял требования, соответствовал уровню команды в целом.

- Ваш помощник в Волчанске - Виталий Комарницкий. Являетесь ли вы безоговорочными единомышленниками? Возникают споры при подписании определенного футболиста, избрание тактики на игру, других моментов футбольных будней?

- Мы с Виталием знакомы очень давно. Вместе выступали в составе ФК "Харьков". Дружим много лет. Видимо, поэтому каких-либо недоразумений вообще не бывает. По крайней мере, упомянуть такой момент не могу.

- Тренерский дебют на профессиональном уровне состоялся. Что является более запоминающимся - первый поединок во Второй лиге? Или первая победа, с которой искренне поздравляем?!!!

- Как и в случае с началом карьеры игрока, все же именно матч первого тура стал каким-то краеугольным камнем. Это были дополнительные ответственность, переживания. И матч получился качественным, и соперник для этого подходил - лучше, ведь запорожский "Металлург" остановился в прошлом сезоне в шаге от выхода в Первую лигу.

- Какие впечатления от первых трех туров вообще? Можно делать сравнения об уровне соревнований здесь и любительской первенство?

- Действительно, пока мало сыграли, мало увидели. Пожалуй, еще не время для далеко идущих выводов. Сравнивать нелегко еще и потому, что наша команда существенно изменилась. К тому же начали играть в несколько другой футбол. Поэтому ответ на этот вопрос перенесем на потом. На сегодня приятно, что соперничество присутствует почти во всех матчах, много непредсказуемого, большинство команд усилили свои составы. Поэтому будем изучать Вторую лигу изнутри.

- Какие мысли относительно ближайшего будущего - это желание адаптироваться среди профессионалов или конкретная позиция в турнирной таблице, на которую настраиваетесь?

- Самая главная задача, которая перед нами была поставлена ​​совсем недавно, — это собрать достойную команду и начать сезон. Вряд ли уместно говорить о турнирных планах, если некоторые футболисты присоединяется к нам уже после официального старта. Нужно наладить игру, укреплять команду, постепенно улучшать результаты. Очень важным аспектом также является завоевание симпатий харьковской публики. Поэтому я очень благодарен тем болельщикам, которые поддерживали нас на стадионе "Новая Бавария" в первых двух играх. Чувствовали их дыхание. Играть для них и в дальнейшем".