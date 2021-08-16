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Новичок Карпат Галич Балсейро: Меня пригласил владелец клуба Олег Смалийчук

Вторая лига
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Схематозы продолжаются

Новичок Карпат Галич Балсейро: Меня пригласил владелец клуба Олег Смалийчук

Новина українською

Новичок "Карпат" Галич, колумбиец Дуван Балсейро рассказал о своем переходе в украинский клуб.

— Колумбиец в чемпионате Украины – экзотика. А уж тем более во Второй лиге. Расскажи, как ты попал в клуб?

— Я выступал за молодежную команду "Ривер Плейта", когда мной заинтересовался Олег Смалийчук.

— Получается, в "Карпаты" тебя пригласил именно Смалийчук?

— Да, конечно.

— Что Смалийчук говорил о твоих перспективах в "Карпатах"?

— Он сказал, что клуб потерпел неудачу, из-за чего прекратил свое существование.

Потом он сказал, что ситуация улучшается, есть возможность вернуться в другой клуб, который был раньше.

— Этот клуб тоже принадлежит Смалийчуку?

— "Карпаты" Галич? Да.

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В статье: Олег Смалийчук Карпаты (Галич) Дуван Балсейро
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Источник:
fanday

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