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Новичок Карпат Галич Балсейро: Меня пригласил владелец клуба Олег Смалийчук
Схематозы продолжаются
Новичок "
— Колумбиец в чемпионате Украины – экзотика. А уж тем более во Второй лиге. Расскажи, как ты попал в клуб?
— Я выступал за молодежную команду "Ривер Плейта", когда мной заинтересовался Олег Смалийчук.
— Получается, в "Карпаты" тебя пригласил именно Смалийчук?
— Да, конечно.
— Что Смалийчук говорил о твоих перспективах в "Карпатах"?
— Он сказал, что клуб потерпел неудачу, из-за чего прекратил свое существование.
Потом он сказал, что ситуация улучшается, есть возможность вернуться в другой клуб, который был раньше.
— Этот клуб тоже принадлежит Смалийчуку?
— "Карпаты" Галич? Да.
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