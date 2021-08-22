Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига: интересное в Мукачево, в Одесской области и в Вышгороде
Почти все - в одно время
ФК Карпати
Сегодня состоится большинство поединков 5 тура во Второй лиге в группах А и Б. Из интересного - дерби Одесской области между "Балканами" и "Реал Фармой", лидер западной группы "Левый берег" сыграет на Закарпатье с мукачевской командой, дома еще не проигрывала. А львовские "Карпаты" приехали в Киевскую область в "Диназ" - обе команды в этом сезоне борются за выход в Первую лигу.
5 тур во Второй лиге завершится завтра еще 6 матчами.
17:00 Любомир (Ставище) - ЛНЗ (Черкассы)
17:00 Мункач (Мукачево) - Левый берег (Киев)
17:00 Днепр (Черкассы) - Буковина (Черновцы)
17:00 Чернигов - АФСК Киев
17:00 Энергия (Новая Каховка) - Перемога (Днепр)
17:00 Николаев - Сумы
17:00 Балканы (Зоря) - Реал Фарма (Одесса)
17:30 Диназ (Вышгород) - Карпаты (Львов)
17:30 Никополь - Таврия (Симферополь)
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