Вторая лига: интересное в Мукачево, в Одесской области и в Вышгороде

Сегодня состоится большинство поединков 5 тура во Второй лиге в группах А и Б. Из интересного - дерби Одесской области между "Балканами" и "Реал Фармой", лидер западной группы "Левый берег" сыграет на Закарпатье с мукачевской командой, дома еще не проигрывала. А львовские "Карпаты" приехали в Киевскую область в "Диназ" - обе команды в этом сезоне борются за выход в Первую лигу.

5 тур во Второй лиге завершится завтра еще 6 матчами.

17:00 Любомир (Ставище) - ЛНЗ (Черкассы)

17:00 Мункач (Мукачево) - Левый берег (Киев)

17:00 Днепр (Черкассы) - Буковина (Черновцы)

17:00 Чернигов - АФСК Киев

17:00 Энергия (Новая Каховка) - Перемога (Днепр)

17:00 Николаев - Сумы

17:00 Балканы (Зоря) - Реал Фарма (Одесса)

17:30 Диназ (Вышгород) - Карпаты (Львов)

17:30 Никополь - Таврия (Симферополь)