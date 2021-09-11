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Хет-трик президента Нивы В, львовские Карпаты обходят команду из Галича - 8 тур в группе А
Скріншот трансляції Ниви В
В каждом из 6 поединков дня забивали голы, наиболее результативными были матчи в Виннице, Черновцах и Киеве.
Хет-трик сделал постоянно забивной президент винницкой "Нивы" Артур Загорулько.
Галицкие "Карпаты" в результате поражения от "Диназа" уступили место в таблице львовским "Карпатам".
А победа "Левого берега" над черкасским "Днепром" могла быть еще более весомой, если бы забил пенальти Андрей Запорожан.
14:00 Нива (Винница) - АФСК Киев 4:0
Голы: Артур Загорулько (18, 44 - пенальти, 54), Виктор Георгиев (30)
15:00 Эпицентр (Дунаевцы) - Рубикон (Киев) 1:0
Гол: Руслан Ивашко (45)
15:00 Карпаты (Галич) - Диназ (Вышгород) 0:1
Гол: Олександр Апанчук (26)
16:30 Буковина (Черновцы) - Карпаты (Львов) 1:2
Голы: Артур Орнат (88) - Владислав Приймак (36), Амвросий чачу (78)
Левый берег - Днепр
17:00 Левый берег (Киев) - Днепр (Черкассы) 3:1
Голы: Александр Акименко (22), Артем Старгородский (25), Василий Курко (61) - Евгений Онищенко (50 - пенальти)
Нереализованный пенальти: Андрей Запорожан (35)
17:00 ЛНЗ (Черкассы) - Чернигов 1:0
Гол: Денис Норенков (44)
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