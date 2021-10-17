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У одного из лидеров Второй лиги на коронавирус заболело сразу 17 игроков

Вторая лига
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У одного из лидеров Второй лиги на коронавирус заболело сразу 17 игроков

Фото: ЛНЗ Лебедин

Новина українською

Сразу два следующих матча черкасского "ЛНЗ" будут перенесены из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде. Meta-ratings сообщает, что 17 игроков заболели ковидом, а все остальные пошли на самоизоляцию.

Добавим, что клуб на официальном сайте отметил, что матч 14-го тура против винницкой "Нивы" не состоится через несколько случаев коронавируса среди футболистов.

Согласно правилам карантина, будет перенесен и поединок 15-го тура, в котором "ЛНЗ" должен был встретиться в дерби с черкасским "Днепром". Пока неизвестно когда будут сыграны эти два матча.

Отметим, что на 28-е октября запланировано проведение поединка Кубка Украины. Жребий свел "ЛНЗ" с "Днепром-1" и пока неизвестно точно состоится этот матч.

Напомним, что черкащане пока занимают четвертое место во Второй лиге, уступая лидерам "Левому Берегу" и "Карпатам" пятью очками.

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В статье: ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
meta-ratings

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